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Врач Хакимова: для диагностики остеопороза можно сдать гормональные исследования крови
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:41

Врач Хакимова: для диагностики остеопороза можно сдать гормональные исследования крови

Врач Анна Хакимова описала остеопороз как прогрессирующее заболевание костей, проявляющееся в уменьшении их прочности и приводящее к переломам даже при малых травмах. Она рассказала, что диагностика остеопороза включает рентгеновскую денситометрию, являющуюся "золотым стандартом" для измерения плотности костей.

Дополнительно рекомендуются четыре анализа: генетические маркеры, биохимические и гормональные исследования крови, а также тест на С-концевой белковый фрагмент коллагена I типа для оценки скорости рассасывания костной ткани.

Хакимова порекомендовала регулярные обследования для женщин старше 65 лет и лиц с риск-факторами, такими как ранняя менопауза, низкий вес, и другие состояния, способствующие развитию остеопороза, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Karen Slattery (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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