Врач Анна Хакимова описала остеопороз как прогрессирующее заболевание костей, проявляющееся в уменьшении их прочности и приводящее к переломам даже при малых травмах. Она рассказала, что диагностика остеопороза включает рентгеновскую денситометрию, являющуюся "золотым стандартом" для измерения плотности костей.
Дополнительно рекомендуются четыре анализа: генетические маркеры, биохимические и гормональные исследования крови, а также тест на С-концевой белковый фрагмент коллагена I типа для оценки скорости рассасывания костной ткани.
Хакимова порекомендовала регулярные обследования для женщин старше 65 лет и лиц с риск-факторами, такими как ранняя менопауза, низкий вес, и другие состояния, способствующие развитию остеопороза, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Karen Slattery (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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