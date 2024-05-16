Эндокринолог Татьяна Денисова порекомендовала проведение комплекса медицинских анализов перед началом похудения, чтобы выбрать безопасный метод и избежать ухудшения здоровья.
Необходимые анализы включают общий и биохимический анализы крови, проверку показателей углеводного и липидного обменов, а также функции печени, почек и других органов. Также важно сделать УЗИ брюшной полости и проверить уровень гормонов щитовидной железы и других эндокринных желез.
На основе результатов анализов и жалоб пациента, врач может назначить дополнительные исследования, подбираемые индивидуально для каждого случая, сообщает Neva.Today.
Фото: commons.wikimedia.org/Neda Glisovic (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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