Эндокринолог Татьяна Денисова порекомендовала проведение комплекса медицинских анализов перед началом похудения, чтобы выбрать безопасный метод и избежать ухудшения здоровья.

Необходимые анализы включают общий и биохимический анализы крови, проверку показателей углеводного и липидного обменов, а также функции печени, почек и других органов. Также важно сделать УЗИ брюшной полости и проверить уровень гормонов щитовидной железы и других эндокринных желез.

На основе результатов анализов и жалоб пациента, врач может назначить дополнительные исследования, подбираемые индивидуально для каждого случая, сообщает Neva.Today.

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