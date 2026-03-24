Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
молодые люди
© freepik is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 2:28

Аналоговый бунт во Владивостоке: зумеры бегут от нейросетей к винилу и пленке

Во Владивостоке среди поколения зумеров набирает обороты тренд на отказ от цифрового комфорта в пользу материальных артефактов прошлых десятилетий. Молодые люди массово скупают виниловые пластинки, пленочные фотоаппараты, кассеты и проводные наушники, противопоставляя их повсеместной виртуализации быта. Этот феномен стал своего рода ответом на стремительный темп жизни и избыточность нейросетевых технологий, которыми пронизан текущий год. Владельцы цифровых девайсов всё чаще предпочитают "аналоговый" антураж, находя в осязаемых вещах эмоциональную опору и индивидуальный стиль.

Эстетика поиска: почему секонд-хенды вытесняют масс-маркет

Для многих молодых приморцев поход в секонд-хенд превратился из способа экономии в азартный поиск уникального контента. В условиях, когда сетевые магазины предлагают унифицированные коллекции, зумеры стремятся собрать гардероб с характером, где каждая вещь обладает историей и высоким качеством пошива.

Студентка Элина сравнивает такой шопинг с работой старателя, который ищет алмазную жилу среди множества посредственных позиций. Здесь нет системы или четкой ориентации на тренды, зато есть персональная ценность одежды, которая часто оказывается долговечнее современных масс-маркетовых аналогов.

Другие участники сообщества подходят к выбору гардероба с почти сакральным трепетом, оценивая прежде всего состав ткани и аутентичность кроя минувших лет. Для них одежда из прошлых десятилетий — это не просто "секонд", а возможность выглядеть премиально, используя вещи, созданные мастерами без оглядки на конвейерное производство.

Аналоговый ренессанс: от винила до проводных наушников

Аналоговый звук для приморской молодежи стал символом глубины и тактильности, которых лишены стриминговые сервисы. Александра, владеющая коллекцией из более чем двух сотен кассет, отмечает, что "цифровой" шум кажется ей бездушным, в то время как кассетный звук обладает естественной мягкостью и специфическим шармом.

Тенденция затрагивает и аксессуары: спрос на проводные наушники в 2025 году показал уверенный рост. Для пользователей это не только вопрос надежности и отсутствия необходимости заряжать устройство, но и способ вернуться в атмосферу периода 2014-2016 годов, который воспринимается ими как время личного спокойствия и цифровой чистоты.

Ритуал обращения с физическими носителями — от установки иглы на виниловый диск до моментальной печати кадра на полароиде — превращает рутинные действия в осмысленный процесс. В мире, где фотография превратилась в поток из тысяч случайных снимков, один единственный физический кадр приобретает особую значимость и становится точкой фиксации личного времени.

Психология "чужой" ностальгии

Желание молодых людей идентифицировать себя с эпохами, в которых они не жили, эксперты связывают с поиском психологической устойчивости в крайне нестабильной среде. Пытаясь отстраниться от избыточного давления информационного поля, молодежь романтизирует прошлое, наделяя его качествами замедленности и человечности.

"Это не побег от реальности, а способ с ней справиться. Когда мир становится слишком тревожным и быстрым, психика ищет опору и находит ее в воображении. Человек тоскует не столько по 80-м или 90-м, сколько по ощущению глубины и размеренности. Образ прошлой эпохи становится надежным якорем в мире размытых социальных ориентиров, позволяя создать собственную, уникальную историю".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Данный феномен служит инструментом для конструирования собственной идентичности в условиях, когда социальные сети предлагают слишком много противоречивых вариантов для самовыражения. Выбирая эстетику ушедших лет, зумеры не просто следуют моде, они выстраивают внутреннюю легенду, которая помогает им самоопределиться в настоящем времени.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Авто и мото
Рынок качается на качелях: дилеры переписывают прайс-листы вслед за новыми правилами сборов
СЗФО
Не только Камчатка и Крым: Карелия неожиданно ворвалась в список лидеров по качеству воды
ДФО
Город под невидимым куполом: как нейросети следят за порядком на улицах далекого Магадана
ДФО
Рестораны выходят из тени: неожиданный налоговый маневр властей спасает бизнес на Камчатке
ДФО
Бумажная волокита уходит в прошлое: врачи Камчатки переходят на автоматический мониторинг
ДФО
История запросов под контролем: как нововведения усиливают безопасность владельцев жилья в Бурятии
ДФО
Лечение без ответа: камчатский минздрав укрылся за формальным щитом от просьб пациентов
Красота и здоровье
Биология против веника: любовь к высокой температуре стала поводом для глубоких обследований
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet