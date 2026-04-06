Паром из Благовещенска в Хэйхэ, Китай
© commons.wikimedia.org by Sharon Hahn Darlin is licensed under CC BY 2.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:22

Берега стали ближе, чем когда-либо: сотни тысяч гостей из Китая готовятся штурмовать Амурскую область

В Амурской области к 2026 году планируют принять около 200 тысяч туристов из Китая. О таких ожиданиях регионального правительства сообщил губернатор Василий Орлов во время заседания комиссии Госсовета по направлению "Туризм". Рост турпотока связывают с безвизовым режимом между странами, развитием приграничной инфраструктуры и уникальным географическим положением Благовещенска. По итогам 2025 года общий туристический поток в область уже показал существенную динамику, увеличившись на 50% и достигнув 667 тысяч человек.

Факторы роста турпотока

Географическая близость к китайскому городу Хэйхэ, разделенному с Благовещенском лишь 750 метрами Амура, остается главным преимуществом региона. Действующий порядок пропуска граждан без оформления виз позволяет наращивать объемы въездного туризма в геометрической прогрессии. В прошлом летнем сезоне область приняла более 100 тысяч гостей из КНР, что стало отправной точкой для планов на текущий период.

Статистические данные подтверждают устойчивый интерес путешественников к приграничному содружеству. Число граждан, останавливавшихся в местных гостиницах в прошлом году, выросло на треть, преодолев отметку в 359 тысяч человек. Подобные показатели диктуют необходимость ускоренного расширения номерного фонда и сферы услуг для полноценного приема иностранных делегаций.

"Приамурье обладает уникальным потенциалом для укрепления международных связей через туризм. Успех стратегии региона базируется на сближении инфраструктурных возможностей и упрощении логистических маршрутов для граждан сопредельного государства. Ожидаемый прирост турпотока требует системного подхода к подготовке кадров и сервиса мирового уровня для комфортного размещения гостей. Развитие таких приграничных территорий неизбежно становится вектором экономического роста всей области"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие инфраструктурных объектов

К следующему летнему сезону область подготовила базу из 155 гостиничных комплексов, которые полностью соответствуют требованиям единого федерального реестра. Кадровый вопрос также проработан: на данный момент аттестованы 64 экскурсовода и 29 специалистов, владеющих иностранными языками. Эти меры необходимы для обеспечения качественного сопровождения растущего потока туристов.

В центре Благовещенска завершается подготовка ключевых развлекательных локаций к приему посетителей. Идет подготовка к открытию тематического "Динопарка" и пространства для ярмарок "Амурские сезоны". Уже работают Дом российско-китайской дружбы и детский космопарк, дополняющие архитектурный ансамбль центральной части города.

Важным этапом станет ввод в эксплуатацию пятизвездочной гостиницы на 245 номеров, запланированный на май текущего года. Венцом инфраструктурных преобразований станет запуск первой в мировой практике трансграничной канатной дороги через Амур. Этот объект свяжет два берега и станет знаковым транспортным узлом как для туристов, так и для жителей приграничных городов.

Маршруты и событийная повестка

Для привлечения внимания туристов власти региона разработали обновленную линейку экскурсионных программ. Посетителям предлагают иммерсивные прогулки по Благовещенску с акцентом на современные пространства вроде "Трибуна-Холл". Отдельное внимание уделено экологическому туризму, включая посещение Муравьевского парка и природоохранного Центра "Зейский".

Специально для молодых путешественников был запущен профильный портал "Школьный туризм". Сервис позволяет выбирать подходящие тематические турпродукты и программы обучения, что значительно упрощает планирование массовых поездок. Такая узкоспециализированная работа с молодежной аудиторией помогает формировать долгосрочные туристические связи.

Летний календарь событий пополнится рядом международных мероприятий, направленных на культурный и экономический обмен. Среди них заявлены форум промышленного туризма, экономическое событие "АмурЭкспо" и гастрономический фестиваль "Берега вкуса". Эти площадки призваны не только развлечь гостей, но и продемонстрировать потенциал региона для профессиональных сообществ и бизнеса.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

