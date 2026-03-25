Земля для героев: в Приамурье приняли важные поправки, меняющие жизнь многодетных семей региона

В Амурской области законодательное собрание приняло ряд ключевых инициатив на 68-м заседании, включая предоставление бесплатных земельных участков матерям-героиням. В рамках корректировки областного бюджета дефицит казны был увеличен на 1,5 миллиарда рублей с перераспределением средств на государственные программы. Также депутаты утвердили административные штрафы за продажу энергетиков в неположенных местах и заслушали отчеты о работе силовых структур и института уполномоченного по правам человека за прошлый год.

Бюджетные приоритеты и поддержка семей

Основным вектором распределения дополнительных бюджетных средств в Приамурье стала социальная сфера. Министр финансов области Татьяна Митрофанова уточнила, что резервный фонд пополнится на 700 миллионов рублей, а средства на поддержку муниципальных бюджетов вырастут на 560 миллионов. Дополнительные финансы направят на покупку квартир для детей-сирот и медицинских работников.

Важным дополнением к социальной поддержке стал закон о выделении бесплатных земельных участков для матерей-героинь. Эта инициатива призвана создать долгосрочные условия для улучшения жилищных условий многодетных семей региона.

Запрет на продажу энергетиков и муниципальные реформы

Парламентарии ввели строгую административную ответственность за реализацию энергетических напитков в образовательных, спортивных и медицинских учреждениях. Запрет также распространяется на остановки общественного транспорта и нестационарные торговые точки. Ранее подобные ограничения носили лишь рекомендательный характер.

По словам министра экономического развития региона Оксаны Кукшенёвой, штрафы за повторное нарушение установленного правила достигают 100 тысяч рублей. Для первого случая сумма санкций определена в размере до 50 тысяч рублей в зависимости от правового статуса нарушителя.

В ходе заседания в первом чтении рассмотрели предложение Свободненского района о преобразовании в округ. Реформа должна повысить оперативность местного самоуправления в решении текущих хозяйственных вопросов и доступе к инвестициям для развития территорий.

Безопасность и правозащитная деятельность

Начальник регионального МВД Олег Шилов подвел итоги работы правоохранительных органов, отметив снижение уровня преступности до минимальных значений за последние 30 лет. Особо выделена практика денежных поощрений за сообщения о нетрезвых водителях: выплаты составили 680 тысяч рублей, что помогло сократить число аварий по вине пьяных автомобилистов на 20 процентов.

Уполномоченный по правам человека Наталья Кравчук представила отчет о работе института, который за год обработал более 4,5 тысячи вопросов. Основная часть обращений касалась содействия участникам спецоперации и их семьям, включая вопросы прохождения военно-врачебных комиссий и поиска пропавших граждан.

Законодательное собрание рассмотрело в общей сложности 45 пунктов повестки, охватывающих широкий спектр жизни региона — от жилищных программ до начисления пособий при рождении детей. Эти решения формируют законодательную базу области на ближайшее время.