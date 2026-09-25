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Отопление
Отопление
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Главная / Амурская область
Данила Фирсов Опубликована сегодня в 15:49

Пока одни ждут холодов, другие уже включили батареи: что происходит в Приамурье

Приамурье завершает подготовку к отопительному сезону. Регион готов к зиме на 97%, сообщили в МинЖКХ Амурской области. К работе уже подготовили 484 котельные, 1813,5 километра тепловых сетей, 1930,8 километра водопроводных и 1161,9 километра канализационных сетей. В ряде северных округов тепло уже подали в дома.

Старт отопительного сезона

Тепло уже подают в Зейском, Тындинском и Сковородинском округах, а также в Селемджинском районе. Отопительный сезон начался и в городах Зея и Тында. На 21 и 22 сентября его запустили в Шимановском и Магдагачинском округах.

С 28 сентября отопление должно появиться в домах Шимановска. Власти и коммунальные службы идут по графику, который для северных территорий традиционно начинается раньше остальных. Похожая осенняя история с жестким графиком и ранним стартом нередко задает темп всей подготовке к сезону.

МинЖКХ области отдельно указало, что к зиме регион готов на 97%. До полного завершения сезона подготовки осталось немного, но отдельные работы еще продолжаются. Для северных муниципалитетов это особенно чувствительно, потому что запас по срокам там всегда меньше.

Тренировки и ремонты

Во всех муниципалитетах провели противоаварийные тренировки. Специалисты отработали сценарии технологических нарушений, нашли уязвимые участки и выстроили межведомственное взаимодействие. Отдельно проверяли запасы топлива, которые коммунальные предприятия продолжают пополнять.

В Тынде и Благовещенске сейчас ремонтируют инженерные сети. В Свободном строят напорный коллектор. Эти работы идут в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Когда отопление запускают поэтапно, службы должны быстро видеть слабые места сети и сразу отрабатывать сбои. Без тренировок даже небольшая авария зимой может затянуться. Отдельно важно держать топливо и ремонтные бригады в готовности. Тогда система проходит старт сезона без лишних провалов"

управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ремонтная кампания охватывает и сети, и котельное оборудование. Это не точечная история, а работа сразу по нескольким направлениям, чтобы зимой не ловить сбои в экстренном режиме. Осенняя подготовка всегда строится вокруг ранней проверки слабых мест, а не вокруг аврального запуска в последний момент.

Работы по проекту

Всего по проекту выполняют 192 мероприятия. Специалисты заменят 53 водогрейных котла, отремонтируют четыре, реконструируют более 21 километра инженерных сетей, установят три модульные котельные и пробурят четыре водозаборные скважины. Объем работ заметный, но все параметры уже названы в цифрах.

В МинЖКХ Амурской области подчеркивают, что подготовка идет сразу по нескольким типам объектов. Речь идет о котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетях. Такой набор работ нужен, чтобы в отопительный сезон не упереться в одну слабую точку системы.

"Для коммунальной системы важен не один отремонтированный участок, а связка всех звеньев. Если котельная готова, а сеть нет, зимой это все равно даст сбой. Поэтому здесь смотрят и на оборудование, и на трубы, и на запас воды. Именно в такой последовательности и должна идти подготовка"

управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Параллельно в регионе продолжают запускать тепло в северных округах и районах. Аварийные службы и управляющие компании держат на контроле точечные сигналы от жителей. На Камчатке отопительный сезон тоже уже стартовал почти на всей территории, кроме поселка Вулканный Елизовского округа.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Ответы на популярные вопросы

Когда в Амурской области уже подают тепло?
В Зейском, Тындинском и Сковородинском округах, а также в Селемджинском районе, Зее и Тынде.

На каком этапе подготовка к зиме?
Регион готов к отопительному сезону на 97%.

Сколько объектов уже подготовили?
484 котельные, 1813,5 километра тепловых сетей, 1930,8 километра водопроводных и 1161,9 километра канализационных сетей.

Сколько мероприятий выполняют по проекту?
Всего предусмотрены 192 мероприятия.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Ньюсинфо

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