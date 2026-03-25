Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
заяц беляк
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:40

Лес начал диктовать свои правила: в Амурской области подвели итоги странной природной переписи

В Амурской области охотоведы завершили ежегодную перепись обитателей 23 особо охраняемых природных территорий, охватившую период с 15 января по конец марта. Специалисты зафиксировали заметные изменения в составе лесной фауны, вызванные климатическими особенностями региона. Пока популяция пушных зверей демонстрирует активный рост, численность некоторых видов пернатых планомерно сокращается. Учеты проводились традиционным методом: по следам на снегу и визуальным встречам на маршрутах протяженностью от 5 до 15 километров.

Рост численности пушных зверей

Несмотря на суровые погодные условия, представители пушных видов животных показали положительную динамику прироста. Охотоведы отмечают, что текущие показатели значительно превышают прошлогодние значения, что говорит о благоприятной кормовой базе и эффективности охранных мероприятий в заказниках.

Согласно отчету, число зайцев достигло 3400 особей, что на 500 голов больше результатов прошлого сезона. Подобная тенденция прослеживается и среди других лесных обитателей региона.

Статистика подтверждает увеличение популяции соболей на 100 особей, а количество колонков выросло почти на 200 единиц. Данные изменения указывают на адаптацию этих видов к цикличным изменениям климата в Приамурье.

Почему сокращается популяция птиц

На фоне успеха пушных зверей ситуация с пернатыми остается напряженной. На всех контролируемых участках специалисты фиксируют снижение количества фазанов, рябчиков и иных представителей дичи, что вызывает обеспокоенность у экологов.

Специалисты дирекции подтверждают, что суровая снежная зима стала серьезным испытанием для местной фауны. Отсутствие доступа к естественным кормовым ресурсам вынуждает птиц менять ареалы обитания или приводит к повышению смертности в популяциях.

Особенности проведения учета

Зимние учетные работы в этом году прошли в ускоренном режиме. Старт полевым мероприятиям был дан 15 января, и к настоящему моменту специалисты уже подвели итоги по всем 23 территориям под охраной государства.

Методика определения численности опирается на классический подход, при котором инспекторы фиксируют следы жизнедеятельности животных на снежном покрове. Для каждого заказника устанавливается индивидуальная протяженность маршрутов, которая варьируется от 5 до 15 километров.

Такой подход обеспечивает высокую точность данных, позволяя сравнивать показатели год от года. Наличие стабильной выборки дает возможность экспертам делать выводы о состоянии экосистемы региона без излишних погрешностей.

Проверено экспертом: должность Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аналоговый бунт во Владивостоке: зумеры бегут от нейросетей к винилу и пленке вчера в 2:28

Молодежь все чаще отказывается от удобств виртуального мира в пользу осязаемых предметов, надеясь найти в вещах прошлого опору среди бесконечной суеты.

Читать полностью » Справедливый размен государственной земли: во Владивостоке появились выплаты для многодетных вчера в 2:02

В столице Приморья многодетным семьям предоставили право выбора между долгожданной бесплатной землей и крупной денежной суммой на жилищные нужды.

Читать полностью » Урок государственности: как Хабаровск превращается в центр образовательных реформ России вчера в 2:01

В Хабаровске прошла встреча представителей системы образования, где обсуждались новые федеральные стандарты и механизмы подготовки будущих кадров.

Читать полностью » Дорога в никуда или стратегический путь: стройка на границе с Монголией получила импульс вчера в 1:55

На южных участках важной республиканской трассы возобновились активные работы. Масштабное обновление дорожного полотна обещает качественные изменения.

Читать полностью » Возвращение в небо: аэропорт на Дальнем Востоке готовится к масштабной перезагрузке системы вчера в 1:53

Второй по величине город региона готовится к возвращению авиасообщения после периода затяжной тишины и передачи важного объекта на баланс края.

Читать полностью » Электробусы и троллейбусы: Владивосток вводит современные направления в общественном транспорте вчера в 1:30

Владивосток готовится к масштабной реорганизации своей системы общественного транспорта, что станет испытанием для всего города.

Читать полностью » Золотая середина или финансовый разрыв: Владивосток ждёт новых жителей с парадоксами вчера в 1:19

Владивосток привлекает тысячи новоселов, но реальность жизни порой оказывается непростой.

Читать полностью » Полуостров в виртуальном плену: как Камчатка собирается продавать свои богатства через 3D-миры вчера в 1:15

Регион готовит уникальное пространство для демонстрации своих возможностей, которое позволит увидеть будущие проекты буквально изнутри в 3D-формате.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Дом не прощает небрежности: одна привычка в быту незаметно крадет ваши сбережения
ДФО
Камчатка отключается от материка: как смена статуса энергосистемы изменит жизнь полуострова
ДФО
Земля для героев: в Приамурье приняли важные поправки, меняющие жизнь многодетных семей региона
ДФО
Китайский след на русской земле: дипмиссия дала неожиданные советы для поездок на Дальний Восток
ДФО
Психиатрия на лыжах: как Хабаровск превращает помощь в образ жизни с помощью новых методик
ДФО
Камчатка в авангарде выплат: что скрывается за цифрами пенсионного обеспечения в регионах
ДФО
Педагоги почувствуют изменения: оклад в Хабаровском крае вырастает
Красота и здоровье
Вкус обмана для мозга: новая таблетка заставляет тело забыть о голоде после жестких диет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet