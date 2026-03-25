Лес начал диктовать свои правила: в Амурской области подвели итоги странной природной переписи

В Амурской области охотоведы завершили ежегодную перепись обитателей 23 особо охраняемых природных территорий, охватившую период с 15 января по конец марта. Специалисты зафиксировали заметные изменения в составе лесной фауны, вызванные климатическими особенностями региона. Пока популяция пушных зверей демонстрирует активный рост, численность некоторых видов пернатых планомерно сокращается. Учеты проводились традиционным методом: по следам на снегу и визуальным встречам на маршрутах протяженностью от 5 до 15 километров.

Рост численности пушных зверей

Несмотря на суровые погодные условия, представители пушных видов животных показали положительную динамику прироста. Охотоведы отмечают, что текущие показатели значительно превышают прошлогодние значения, что говорит о благоприятной кормовой базе и эффективности охранных мероприятий в заказниках.

Согласно отчету, число зайцев достигло 3400 особей, что на 500 голов больше результатов прошлого сезона. Подобная тенденция прослеживается и среди других лесных обитателей региона.

Статистика подтверждает увеличение популяции соболей на 100 особей, а количество колонков выросло почти на 200 единиц. Данные изменения указывают на адаптацию этих видов к цикличным изменениям климата в Приамурье.

Почему сокращается популяция птиц

На фоне успеха пушных зверей ситуация с пернатыми остается напряженной. На всех контролируемых участках специалисты фиксируют снижение количества фазанов, рябчиков и иных представителей дичи, что вызывает обеспокоенность у экологов.

Специалисты дирекции подтверждают, что суровая снежная зима стала серьезным испытанием для местной фауны. Отсутствие доступа к естественным кормовым ресурсам вынуждает птиц менять ареалы обитания или приводит к повышению смертности в популяциях.

Особенности проведения учета

Зимние учетные работы в этом году прошли в ускоренном режиме. Старт полевым мероприятиям был дан 15 января, и к настоящему моменту специалисты уже подвели итоги по всем 23 территориям под охраной государства.

Методика определения численности опирается на классический подход, при котором инспекторы фиксируют следы жизнедеятельности животных на снежном покрове. Для каждого заказника устанавливается индивидуальная протяженность маршрутов, которая варьируется от 5 до 15 километров.

Такой подход обеспечивает высокую точность данных, позволяя сравнивать показатели год от года. Наличие стабильной выборки дает возможность экспертам делать выводы о состоянии экосистемы региона без излишних погрешностей.