В середине марта 2026 года секретарь горкома Компартии Китая города Хэйхэ Ли Сивэнь проинспектировал площадку строительства трансграничной канатной дороги через Амур. Представитель власти ознакомился с темпами возведения объекта и состоянием производственной безопасности на территории китайского терминала. Ли Сивэнь потребовал активизировать рабочие процессы для досрочной сдачи проекта. Также была поставлена задача ускорить благоустройство и озеленение площадки, сохраняя при этом строгий контроль за соблюдением техники безопасности.

Контроль хода работ

Визит Ли Сивэня на площадку состоялся 18 марта, что подтвердили данные регионального портала новостей. Руководитель горкома лично осмотрел текущее состояние конструкций и организацию строительной площадки. Внимание было сфокусировано на безопасности процессов и эффективности использования рабочего времени на приграничном участке.

Сюжет о визите чиновника транслировало местное телевидение Хэйхэ, освещая ключевые требования администрации. В диалоге с подрядчиками поднимались вопросы темпов возведения здания терминала. Акцент сделали на готовности внешнего контура объекта и предстоящих работах по оформлению прилегающего пространства.

"Реализация столь масштабных трансграничных проектов требует филигранного взаимодействия всех задействованных сторон на этапе возведения объектов. Ускорение темпов строительства при сохранении жесткого контроля безопасности — это сложная инженерная и административная задача. Оптимизация производственных процессов позволит быстрее интегрировать канатную дорогу в транспортную сеть двух государств. Успешный запуск такой инфраструктуры существенно стимулирует экономическое сотрудничество приграничных территорий", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Приоритеты строительства

После оценки технической части Ли Сивэнь распорядился пересмотреть график работ в сторону сокращения сроков. Основными направлениями для ускорения стали внешняя планировка территории и озеленение, которые должны завершиться раньше плана. При этом администрация настаивает, что высокая скорость не должна идти вразрез с нормами охраны труда.

Все действия строителей на китайском берегу теперь жестко регламентированы требованиями по безопасности. Подрядные организации получили инструкции о том, какие именно участки терминала требуют приоритетного внимания в ближайшие недели. Процесс озеленения станет завершающим штрихом в оформлении терминала перед вводом в эксплуатацию.

Значение инфраструктуры

Помимо обсуждения текущих задач на объекте, чиновник затронул вопрос стратегического значения канатной дороги для региона. По мнению Ли Сивэня, данный переход должен стать эталонным примером развития транспортного сообщения между сопредельными государствами. Инфраструктурный объект рассматривается как база для создания новой системы трансграничной логистики.

Данная линия станет важным инструментом для совершенствования трансграничных связей, укрепляя фундамент для дальнейших совместных проектов. Развитие подобных направлений позволяет более эффективно использовать географическое положение приграничных городов. Канатная дорога через Амур продолжает оставаться ключевым проектом в двусторонней повестке.