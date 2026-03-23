Река Амур и горный хребет Хехцир
Река Амур и горный хребет Хехцир
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 1:57

Китай торопится к Амуру: стройка канатной дороги требует рекордных скоростей работы

В середине марта 2026 года секретарь горкома Компартии Китая города Хэйхэ Ли Сивэнь проинспектировал площадку строительства трансграничной канатной дороги через Амур. Представитель власти ознакомился с темпами возведения объекта и состоянием производственной безопасности на территории китайского терминала. Ли Сивэнь потребовал активизировать рабочие процессы для досрочной сдачи проекта. Также была поставлена задача ускорить благоустройство и озеленение площадки, сохраняя при этом строгий контроль за соблюдением техники безопасности.

Контроль хода работ

Визит Ли Сивэня на площадку состоялся 18 марта, что подтвердили данные регионального портала новостей. Руководитель горкома лично осмотрел текущее состояние конструкций и организацию строительной площадки. Внимание было сфокусировано на безопасности процессов и эффективности использования рабочего времени на приграничном участке.

Сюжет о визите чиновника транслировало местное телевидение Хэйхэ, освещая ключевые требования администрации. В диалоге с подрядчиками поднимались вопросы темпов возведения здания терминала. Акцент сделали на готовности внешнего контура объекта и предстоящих работах по оформлению прилегающего пространства.

"Реализация столь масштабных трансграничных проектов требует филигранного взаимодействия всех задействованных сторон на этапе возведения объектов. Ускорение темпов строительства при сохранении жесткого контроля безопасности — это сложная инженерная и административная задача. Оптимизация производственных процессов позволит быстрее интегрировать канатную дорогу в транспортную сеть двух государств. Успешный запуск такой инфраструктуры существенно стимулирует экономическое сотрудничество приграничных территорий", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Приоритеты строительства

После оценки технической части Ли Сивэнь распорядился пересмотреть график работ в сторону сокращения сроков. Основными направлениями для ускорения стали внешняя планировка территории и озеленение, которые должны завершиться раньше плана. При этом администрация настаивает, что высокая скорость не должна идти вразрез с нормами охраны труда.

Все действия строителей на китайском берегу теперь жестко регламентированы требованиями по безопасности. Подрядные организации получили инструкции о том, какие именно участки терминала требуют приоритетного внимания в ближайшие недели. Процесс озеленения станет завершающим штрихом в оформлении терминала перед вводом в эксплуатацию.

Значение инфраструктуры

Помимо обсуждения текущих задач на объекте, чиновник затронул вопрос стратегического значения канатной дороги для региона. По мнению Ли Сивэня, данный переход должен стать эталонным примером развития транспортного сообщения между сопредельными государствами. Инфраструктурный объект рассматривается как база для создания новой системы трансграничной логистики.

Данная линия станет важным инструментом для совершенствования трансграничных связей, укрепляя фундамент для дальнейших совместных проектов. Развитие подобных направлений позволяет более эффективно использовать географическое положение приграничных городов. Канатная дорога через Амур продолжает оставаться ключевым проектом в двусторонней повестке.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Деревья считывают пульс планеты: во Владивостоке создали детальную карту углеродного следа 22.03.2026 в 1:54

На берегах бухты Аякс завершилось масштабное исследование, которое позволило увидеть то, что раньше оставалось скрытым от глаз в прибрежной флоре.

Читать полностью » Пентхаус мечты за гранью реальности: накопить на жильё во Владивостоке не получится и за век 22.03.2026 в 1:38

Аналитики сопоставили стоимость самых дорогих лотов на побережье с доходами населения, выявив парадоксальную дистанцию между реальностью и ценами объектов.

Читать полностью » Вывески снимают маски: бизнес Владивостока начинает глобальную переделку фасадов 20.03.2026 в 14:43

Городские пространства готовятся к масштабным переменам, заставляя бизнес пересмотреть внешнее оформление своих площадок после введения новых требований.

Читать полностью » От Владивостока до Суйфэньхэ за один присест: в РЖД готовятся к запуску долгожданного рейса 20.03.2026 в 14:39

Жителей Дальнего Востока ждут кардинальные перемены в способах передвижения между странами, которые значительно упростят жизнь туристам и бизнесменам.

Читать полностью » Фотографии, как искусство живописи: мастер-классы в Владивостоке раскроют тайны профессиональной съемки 20.03.2026 в 1:51

Владивосток приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы по фотографии, которые раскроют секреты профессионалов и помогут удивить зрителей.

Читать полностью » Океан перестал быть закрытой зоной: новый круизный путь открывает неизведанные уголки Дальнего Востока 20.03.2026 в 1:49

В 2026 году на Дальнем Востоке стартует масштабная морская программа, объединяющая главные порты региона и отдаленные острова в единый туристический маршрут.

Читать полностью » Зеленые легкие Хабаровского края в опасности: незаконная вырубка леса поставила под угрозу экосистему 20.03.2026 в 1:45

В Хабаровском крае полицейские раскрыли незаконную вырубку леса, которая причинила ущерб экосистеме в миллионы.

Читать полностью » Владивосток ждёт гостей из Токио: японская компания прощупывает почву для легального транзита 20.03.2026 в 1:44

Известный логистический оператор, покинувший регион из-за санкций, начал серию конфиденциальных визитов для обсуждения возобновления прямых морских рейсов.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Камчатский протокол гигиены: акция против вирусов, которая доступна каждому
Красота и здоровье
Мир вдруг стал картонной декорацией: странное чувство отчужденности скрывает сбои в работе мозга
Красота и здоровье
Сон теряет вес: ночной отдых с годами становится хрупким из-за ошибок в привычном режиме
ЦФО
Стройка как конструктор из детства: дома в Москве теперь собирают без бетона и лишней пыли
СЗФО
Рабочий стаж под прицелом органов: власти Мурманской области нашли способ победить серый сектор
СЗФО
Из Санкт-Петербурга с любовью: ученые открывают новые возможности с помощью уникальных микротрубок
СЗФО
Голос ленинградской земли: как обычные жители станут авторами будущей юбилейной летописи
ЦФО
Не только просвещение: в Тульской области заложили основу для укрепления связей между народами
