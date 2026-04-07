Посевная кампания
© commons.wikimedia.org by Goldman Group is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:06

Соя уступает место бобам: поля Приамурья ждёт масштабная перестройка ради необычного урожая

В Амурской области в 2026 году запланировано масштабное расширение посевных площадей: суммарный объем земель под сельхозкультуры увеличится до 1,25 миллиона гектаров. Несмотря на переувлажнение почвы из-за обильных зимних осадков, которые в 1,5-1,8 раза превысили норму, аграрии уже подготовили более половины угодий. Региональный Минсельхоз заявил о росте интереса к диверсификации культур, включая кратное увеличение посевов чечевицы. Посевная кампания в этом году стартует позднее запланированных сроков из-за аномальных запасов влаги в земле.

Стратегия диверсификации посевов

Производители Приамурья пересматривают структуру посевных площадей на фоне конъюнктуры национального сельхозрынка. В частности, отмечается сокращение полей под сою на 12 тысяч гектаров, при этом общая площадь под яровые культуры вырастет до 1132,7 тысяч гектаров.

Важным вектором развития стало внедрение альтернативных культур, которые показывают хорошую приживаемость. Фермеры продолжают культивировать масличный лен и вигну, а лидерство по темпам роста удержала чечевица, площади под которой увеличатся с 45 до 425 гектаров. Как пояснил министр сельского хозяйства области Олег Турков, подобные шаги позволяют аграриям адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям внутри страны.

"Расширение линейки сельскохозяйственных культур — это логичный шаг для обеспечения устойчивости регионального агропромышленного комплекса. Региону важно не только удерживать объемы производства, но и создавать базу из различных товарных позиций. Переориентация на востребованные на внутреннем рынке бобовые культуры позволяет более гибко использовать земельные ресурсы. Успех прошлогоднего эксперимента с чечевицей подтверждает готовность наших хозяйств к внедрению новых эффективных решений."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Климатические вызовы сезона

Посевная кампания 2026 года пройдет в жестких климатических рамках. Из-за избытка зимних осадков уровень влаги в почве превышает привычные параметры в два раза, что диктует необходимость переноса сроков начала полевых работ.

Несмотря на переувлажнение полей, подготовка инфраструктуры идет стабильно. На данный момент 840 тысяч гектаров земли уже прошли необходимую обработку. Специалисты отмечают, что текущие погодные условия требуют особой точности в планировании посевных циклов и соблюдении временных регламентов.

Техническое оснащение и удобрения

Хозяйства Амурской области демонстрируют рост инвестиций в интенсификацию земледелия. Объемы закупок минеральных удобрений достигли показателя в 92,5 тысячи тонн, что заметно превышает прошлогодний результат в 85 тысяч тонн.

В правительстве региона подтвердили, что более половины от закупленного объема уже доставлено в область. Подобная динамика свидетельствует о стремлении сельхозпроизводителей повысить урожайность, сохраняя при этом ориентацию на зерновые культуры, площади под которыми планируют довести до 205 тысяч гектаров.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

