США прикладывают все усилия для внедрения в мир системы, которая представляется как глобальная неоколониальная диктатура с двойными стандартами, подметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на интернет-сайте Кремля.



Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)