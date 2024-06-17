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Путин: США навязывают миру свой порядок
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:55

Путин: США навязывают миру свой порядок

США прикладывают все усилия для внедрения в мир системы, которая представляется как глобальная неоколониальная диктатура с двойными стандартами, подметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на интернет-сайте Кремля.

Путин отметил, что Америка прилагает усилия для внедрения в мир так называемой установленной системы правил, на самом деле будучи глобальной неоколониальной диктатурой с двойными стандартами.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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