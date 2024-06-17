США прикладывают все усилия для внедрения в мир системы, которая представляется как глобальная неоколониальная диктатура с двойными стандартами, подметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на интернет-сайте Кремля.
Путин отметил, что Америка прилагает усилия для внедрения в мир так называемой установленной системы правил, на самом деле будучи глобальной неоколониальной диктатурой с двойными стандартами.
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Путин: Расчеты между РФ и КНДР станут неподконтрольны Западу
В статье, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин отметил, что Россия и КНДР намерены развивать альтернативные, независимые от Запада системы расчетов и сотрудничать в противодействии неправомерным ограничениям.
Путин заявил о строгих требований к КНДР со стороны США
Власти Северной Корее неоднократно пыталась разрешить конфликты мирным путем, однако американские власти предъявляют все более строгие и абсолютно неприемлемые требования, отметил глава России Владимир Путин в своей статье для издания "Нодон синмун".
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.