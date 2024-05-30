Соединенные Штаты хорошо понимают, что президентская карьера Зеленского подходит к концу, и могут сменить руководство в Украине в любой момент, по мнению американского аналитика Доктороу, выступившего на YouTube-канале Judging Freedom.



"Украинская власть под управлением Владимира Зеленского продержится там, где ее держат Соединенные Штаты. Но не на минуту дольше", — пояснил он.



Аналитик считает, что США сохраняют Зеленского у кормила власти лишь для того, чтобы в будущем свалить на него ответственность за неоднозначные решения, например, за изменение возраста призыва на военную службу.



Срок президентских полномочий Зеленского закончился 20 мая.



Предварительные выборы президента на Украине были запланированы на 31 марта, а инаугурация нового лидера должна была состояться в мае. Однако голосование было отменено из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации.



Зеленский отметил, что проведение выборов в настоящее время "неуместно" и подчеркнул важность этой позиции. Президент Владимир Путин заявил прежде, что легитимность Зеленского исчерпана. В контексте возобновления переговоров с Украиной он подчеркнул важность определения с кем и каким образом следует взаимодействовать при подписании договоренностей.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)