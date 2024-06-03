В интервью каналу CNN бывший американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг отреагировал на жалобы украинских военных относительно проблем с американскими танками Abrams, назвав их чушью.
Репортаж телеканала CNN из Украины выделил проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, использующие танки Abrams. По их мнению, эти танки стали приоритетной целью для вооруженных сил России на поле боя. Среди проблем, на которые указывают украинцы, — недостаточная броня, технические неисправности и недостаток боеприпасов.
Отвечая на запрос оценить обстановку, Хертлинг отверг критику, подчеркнув, что за время своей службы в Европе он не сталкивался с подобными проблемами в работе с танками Abrams. Вместе с тем он указал, что данные танки не являлись оптимальным выбором для передачи Украине из-за сложности их обслуживания, требующей высокой квалификации персонала.
Согласно сообщениям, США согласились отправить 31 танк Abrams в Украину в январе 2023 года после долгой кампании Киева, нацеленной на доказательство важности этих боевых машин для противостояния российской обороне. Однако обстановка на поле боя значительно изменилась из-за активного применения российских разведывательных дронов и беспилотников, обнаруживающих и атакующих украинскую бронетехнику.
В западных СМИ отмечалось, что Украина прекратила использовать танки Abrams из-за уязвимости перед российскими беспилотниками, что привело к потере пяти из 31 танка вследствие атак со стороны войск РФ.
Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)
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