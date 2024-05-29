В соцсетях расходится пугающее видео, как в Далласе в штате Техас ураган развернул и оторвал от трапа авиалайнер, стоящий в аэропорту. Сообщается, что это был Боинг 737-800 авиакомпании American Airlines.



В нескольких американских штатах в эти дни разразились грозы, ураганы и сильный крупный град. В результате почти 1 млн частных домовладений и предприятий в двух штатах США обесточены. Непогода особенно сильно затронула два штата — Техас и Кентукки.

Сотни зданий разрушены, а всего в четырех штатах, по данным властей, погибли 21 человек от стихии.

Фото: commons. wikimedia.org/Storm talk — Cailyn Lloyd (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)