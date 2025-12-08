Пикапы захватили Америку: кроссоверы и электрокары отбиваются как могут

Американцы по-прежнему верны своим привычкам, и рынок автомобилей в 2025 году это ясно демонстрирует. Продажи пикапов, кроссоверов и гибридов растут, а борьба брендов за лидерство становится всё острее. В центре внимания — Ford, Chevrolet, Toyota и Tesla, каждая из которых нашла свою аудиторию. Об этом сообщает Favorit Motors.

Главные тенденции авторынка США

Рынок Соединённых Штатов демонстрирует устойчивый рост интереса к мощным, практичным и универсальным автомобилям. Половину рейтинга топ-10 занимают пикапы — это говорит о стабильной любви американцев к большим, выносливым машинам. Компактные кроссоверы занимают ещё два места, а электромобили и седаны удерживают внимание тех, кто ценит эффективность и технологии.

"Пикапы остаются символом американского стиля вождения — сочетание силы, универсальности и комфорта", — отмечается в аналитическом отчёте Favorit Motors.

Автомобильные СМИ США подтверждают: тенденции сохраняются. Даже несмотря на общее снижение темпов роста у отдельных моделей, рынок в целом показывает уверенную динамику. Это видно на примере статистики продаж за первые три квартала 2025 года.

Сравнение продаж 2025 и 2024 годов

Почти все модели из топ-10 улучшили свои показатели. Исключение составили лишь две позиции — Tesla Model Y и RAM 1500. Однако и здесь наблюдаются позитивные сигналы: производители уже предпринимают шаги для возвращения интереса покупателей.

Ford F-Series вновь возглавляет рейтинг. С января по сентябрь 2025 года продано почти 600 тысяч машин — рост на 13% по сравнению с прошлым годом. На втором месте Chevrolet Silverado с 422 тысячами проданных экземпляров (+4%). Замыкает тройку Toyota RAV4, продажи которой превысили 358 тысяч авто (+2%).

Сильный скачок показала Toyota Tacoma — рост продаж составил 61%, а Chevrolet Equinox продемонстрировал почти двукратный результат, увеличив продажи на 99%.

"Рынок США остаётся ориентированным на проверенные бренды, но гибриды и электромобили постепенно завоёвывают всё большую долю", — говорится в отчёте аналитиков.

Ford F-Series: лидер без перемен

Линейка F-Series продолжает оставаться главным хитом американского авторынка. Популярность объясняется не только богатой историей, но и постоянными улучшениями. В 2025 году производитель обновил дизайн радиаторной решётки, оптики, мультимедийной системы и приборной панели.

Теперь стандартом для всех комплектаций стали 12-дюймовый сенсорный экран, светодиодная оптика и цифровая приборка. Полноприводные версии получили новые опции, а электрическая модификация F-150 Lightning прибавила 40% к продажам, достигнув отметки 23 034 проданных единиц за третий квартал.

"Секрет успеха Ford — в многообразии конфигураций и гибкости для клиента", — сообщается в отчёте Favorit Motors.

Chevrolet Silverado: вечный соперник

Chevrolet Silverado традиционно удерживает второе место. Американцы любят этот пикап за мощные двигатели, надёжность и вариативность. В арсенале — бензиновые TurboMax 2,7 л, EcoTec3 V8 (5,3 и 6,2 л) и дизельный Duramax I6, обновлённый до 305 л. с. Все моторы работают с автоматическими трансмиссиями и доступны как в задне-, так и в полноприводных версиях.

Тяжёлые Silverado HD с дизелями Duramax V8 (6,6 л, до 470 л. с.) пользуются особым спросом у владельцев бизнеса. А электрическая версия Silverado EV уже нашла 9 379 покупателей, несмотря на ограниченные поставки.

Toyota RAV4 и Honda CR-V: битва кроссоверов

Компактные кроссоверы RAV4 и CR-V прочно удерживаются в лидерах семейного сегмента. Toyota RAV4 VI поколения стала технологичнее и мощнее, предлагая 227-321 л. с. и комплект продвинутых систем Toyota Safety Sense 4.0.

Honda CR-V, напротив, делает ставку на комфорт и надёжность. Сборка отличается высоким качеством, а гибридная версия показала рост продаж на 14% по сравнению с прошлым годом.

"Honda CR-V — сбалансированный вариант для семьи: вместительный, экономичный и безопасный", — говорится в обзоре аналитиков Favorit Motors.

RAM 1500: возвращение легенды

Пикапы RAM обновились и получили мощные моторы Hurricane 3.0 Twin-Turbo (420-540 л. с.) с 8-ступенчатой коробкой передач. В дополнение бренд запустил подключаемый гибрид Ramcharger и электроверсию Ram REV.

Хотя по итогам 2025 года продажи снизились на 1% относительно 2024-го, компания ожидает улучшения ситуации после появления нового двигателя Hemi V-8 в 2026 модельном году. Первые поставки начались уже в третьем квартале.

Сравнение: пикапы против кроссоверов

Пикапы остаются безусловными фаворитами американцев. Они удобны для дальних поездок, перевозки грузов и активного отдыха. Кроссоверы же привлекают городских водителей благодаря комфорту, экономичности и вместительности.

Преимущества пикапов:

высокая проходимость и тяга;

широкий выбор конфигураций;

прочная рама и выносливость;

престиж и узнаваемость.

Преимущества кроссоверов:

экономичность;

комфортабельный салон;

простота управления;

доступная цена в сравнении с пикапами.

Таким образом, американский потребитель делится на две большие группы — тех, кто выбирает мощь и практичность, и тех, кто ищет баланс и комфорт.

Плюсы и минусы электромобилей

Электромобили, как Tesla Model Y, демонстрируют неоднозначные результаты. С одной стороны, они экономичны и экологичны. С другой — высокая цена и ограниченная инфраструктура сдерживают рост спроса.

Плюсы:

отсутствие выбросов CO2

низкие расходы на обслуживание;

мгновенный отклик и плавный разгон;

современные технологии.

Минусы:

зависимость от зарядной сети;

высокая стоимость аккумуляторов;

сокращение пробега зимой;

долгий процесс зарядки.

Тем не менее, переход к электротяге в США становится всё более массовым, особенно на фоне государственной поддержки и снижения цен на батареи. Tesla заняла последнее место по надёжности, что заставило компанию ускорить обновление технологий и пересмотреть гарантийные программы.

Советы по выбору автомобиля в США

Определите свои приоритеты — мощность, экономичность или экологичность. При покупке пикапа обратите внимание на тип кабины и грузоподъёмность. Для городского режима подойдут кроссоверы и гибриды — они манёвреннее и экономнее. Электрокары выбирайте с запасом хода не менее 400 км для повседневного комфорта. Изучайте рейтинги безопасности (NHTSA, IIHS) перед покупкой.

Популярные вопросы о рынке авто США

1. Что чаще всего покупают американцы — пикапы или кроссоверы?

Пикапы занимают около половины рынка, но кроссоверы активно догоняют их по продажам.

2. Почему снизились продажи Tesla Model Y?

Основная причина — рост конкуренции и насыщение рынка. Однако новая версия Model Y Standard обещает вернуть интерес.

3. Какие автомобили стоит рассмотреть в 2026 году?

В числе перспективных — обновлённые Ford F-150, RAM 1500 Hemi V-8, Toyota RAV4 VI и Honda CR-V Hybrid.