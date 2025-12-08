Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
пикап
пикап
© zr.ru is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:23

Пикапы захватили Америку: кроссоверы и электрокары отбиваются как могут

Пикапы заняли половину американского авторынка в 2025 году — Favorit Motors

Американцы по-прежнему верны своим привычкам, и рынок автомобилей в 2025 году это ясно демонстрирует. Продажи пикапов, кроссоверов и гибридов растут, а борьба брендов за лидерство становится всё острее. В центре внимания — Ford, Chevrolet, Toyota и Tesla, каждая из которых нашла свою аудиторию. Об этом сообщает Favorit Motors.

Главные тенденции авторынка США

Рынок Соединённых Штатов демонстрирует устойчивый рост интереса к мощным, практичным и универсальным автомобилям. Половину рейтинга топ-10 занимают пикапы — это говорит о стабильной любви американцев к большим, выносливым машинам. Компактные кроссоверы занимают ещё два места, а электромобили и седаны удерживают внимание тех, кто ценит эффективность и технологии.

"Пикапы остаются символом американского стиля вождения — сочетание силы, универсальности и комфорта", — отмечается в аналитическом отчёте Favorit Motors.

Автомобильные СМИ США подтверждают: тенденции сохраняются. Даже несмотря на общее снижение темпов роста у отдельных моделей, рынок в целом показывает уверенную динамику. Это видно на примере статистики продаж за первые три квартала 2025 года.

Сравнение продаж 2025 и 2024 годов

Почти все модели из топ-10 улучшили свои показатели. Исключение составили лишь две позиции — Tesla Model Y и RAM 1500. Однако и здесь наблюдаются позитивные сигналы: производители уже предпринимают шаги для возвращения интереса покупателей.

Ford F-Series вновь возглавляет рейтинг. С января по сентябрь 2025 года продано почти 600 тысяч машин — рост на 13% по сравнению с прошлым годом. На втором месте Chevrolet Silverado с 422 тысячами проданных экземпляров (+4%). Замыкает тройку Toyota RAV4, продажи которой превысили 358 тысяч авто (+2%).

Сильный скачок показала Toyota Tacoma — рост продаж составил 61%, а Chevrolet Equinox продемонстрировал почти двукратный результат, увеличив продажи на 99%.

"Рынок США остаётся ориентированным на проверенные бренды, но гибриды и электромобили постепенно завоёвывают всё большую долю", — говорится в отчёте аналитиков.

Ford F-Series: лидер без перемен

Линейка F-Series продолжает оставаться главным хитом американского авторынка. Популярность объясняется не только богатой историей, но и постоянными улучшениями. В 2025 году производитель обновил дизайн радиаторной решётки, оптики, мультимедийной системы и приборной панели.

Теперь стандартом для всех комплектаций стали 12-дюймовый сенсорный экран, светодиодная оптика и цифровая приборка. Полноприводные версии получили новые опции, а электрическая модификация F-150 Lightning прибавила 40% к продажам, достигнув отметки 23 034 проданных единиц за третий квартал.

"Секрет успеха Ford — в многообразии конфигураций и гибкости для клиента", — сообщается в отчёте Favorit Motors.

Chevrolet Silverado: вечный соперник

Chevrolet Silverado традиционно удерживает второе место. Американцы любят этот пикап за мощные двигатели, надёжность и вариативность. В арсенале — бензиновые TurboMax 2,7 л, EcoTec3 V8 (5,3 и 6,2 л) и дизельный Duramax I6, обновлённый до 305 л. с. Все моторы работают с автоматическими трансмиссиями и доступны как в задне-, так и в полноприводных версиях.

Тяжёлые Silverado HD с дизелями Duramax V8 (6,6 л, до 470 л. с.) пользуются особым спросом у владельцев бизнеса. А электрическая версия Silverado EV уже нашла 9 379 покупателей, несмотря на ограниченные поставки.

Toyota RAV4 и Honda CR-V: битва кроссоверов

Компактные кроссоверы RAV4 и CR-V прочно удерживаются в лидерах семейного сегмента. Toyota RAV4 VI поколения стала технологичнее и мощнее, предлагая 227-321 л. с. и комплект продвинутых систем Toyota Safety Sense 4.0.

Honda CR-V, напротив, делает ставку на комфорт и надёжность. Сборка отличается высоким качеством, а гибридная версия показала рост продаж на 14% по сравнению с прошлым годом.

"Honda CR-V — сбалансированный вариант для семьи: вместительный, экономичный и безопасный", — говорится в обзоре аналитиков Favorit Motors.

RAM 1500: возвращение легенды

Пикапы RAM обновились и получили мощные моторы Hurricane 3.0 Twin-Turbo (420-540 л. с.) с 8-ступенчатой коробкой передач. В дополнение бренд запустил подключаемый гибрид Ramcharger и электроверсию Ram REV.

Хотя по итогам 2025 года продажи снизились на 1% относительно 2024-го, компания ожидает улучшения ситуации после появления нового двигателя Hemi V-8 в 2026 модельном году. Первые поставки начались уже в третьем квартале.

Сравнение: пикапы против кроссоверов

Пикапы остаются безусловными фаворитами американцев. Они удобны для дальних поездок, перевозки грузов и активного отдыха. Кроссоверы же привлекают городских водителей благодаря комфорту, экономичности и вместительности.

Преимущества пикапов:

  • высокая проходимость и тяга;
  • широкий выбор конфигураций;
  • прочная рама и выносливость;
  • престиж и узнаваемость.

Преимущества кроссоверов:

  • экономичность;
  • комфортабельный салон;
  • простота управления;
  • доступная цена в сравнении с пикапами.

Таким образом, американский потребитель делится на две большие группы — тех, кто выбирает мощь и практичность, и тех, кто ищет баланс и комфорт.

Плюсы и минусы электромобилей

Электромобили, как Tesla Model Y, демонстрируют неоднозначные результаты. С одной стороны, они экономичны и экологичны. С другой — высокая цена и ограниченная инфраструктура сдерживают рост спроса.

Плюсы:

  • отсутствие выбросов CO2
  • низкие расходы на обслуживание;
  • мгновенный отклик и плавный разгон;
  • современные технологии.

Минусы:

  • зависимость от зарядной сети;
  • высокая стоимость аккумуляторов;
  • сокращение пробега зимой;
  • долгий процесс зарядки.

Тем не менее, переход к электротяге в США становится всё более массовым, особенно на фоне государственной поддержки и снижения цен на батареи. Tesla заняла последнее место по надёжности, что заставило компанию ускорить обновление технологий и пересмотреть гарантийные программы.

Советы по выбору автомобиля в США

  1. Определите свои приоритеты — мощность, экономичность или экологичность.

  2. При покупке пикапа обратите внимание на тип кабины и грузоподъёмность.

  3. Для городского режима подойдут кроссоверы и гибриды — они манёвреннее и экономнее.

  4. Электрокары выбирайте с запасом хода не менее 400 км для повседневного комфорта.

  5. Изучайте рейтинги безопасности (NHTSA, IIHS) перед покупкой.

Популярные вопросы о рынке авто США

1. Что чаще всего покупают американцы — пикапы или кроссоверы?
Пикапы занимают около половины рынка, но кроссоверы активно догоняют их по продажам.

2. Почему снизились продажи Tesla Model Y?
Основная причина — рост конкуренции и насыщение рынка. Однако новая версия Model Y Standard обещает вернуть интерес.

3. Какие автомобили стоит рассмотреть в 2026 году?
В числе перспективных — обновлённые Ford F-150, RAM 1500 Hemi V-8, Toyota RAV4 VI и Honda CR-V Hybrid.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Платные проверки авто не видят неоформленные ДТП — эксперты сегодня в 12:44
Нашёл авто без ДТП в истории — оказалось, его уже восстановили после серьёзной аварии

Почему отчёты на сайтах объявлений не гарантируют "чистую" машину: ДТП без оформления, задержки в базах и скрытые поломки. Как проверять правильно.

Читать полностью » Налоговая нагрузка на топливо в России достигла 60% — Павел Завальный сегодня в 12:19
Когда рубль крепнет, кошелёк пустеет: как топливо стало роскошью

Налоговая нагрузка на российскую нефтяную отрасль почти вдвое выше, чем в США. Почему снижение цен на бензин остаётся сложной задачей?

Читать полностью » Экологические нормы изменили конструкцию автомобилей и снизили объём бензиновых двигателей — автоспециалисты сегодня в 10:39
Почему современные моторы мощнее, но служат меньше: правда шокирует

От массивных моторных гигантов прошлого до компактных турбированных двигателей сегодня: история, технологии и советы по выбору двигателя.

Читать полностью » Пешеход потребовал компенсацию через 4 месяца после ДТП — юрист Мацала сегодня в 8:25
ДТП без свидетелей, но с угрозами: как закон встаёт на сторону пешехода даже без доказательств

Даже незначительное ДТП с пешеходом может привести к неожиданным последствиям спустя месяцы. Разбираемся, что говорит закон и как действовать водителю.

Читать полностью » Штраф за парковку на автобусной остановке выписывают автоматически — автоюрист сегодня в 6:28
Стоял на остановке 5 минут — вернулся к эвакуатору: как камеры следят за каждым вашим движением

Когда на остановке можно остановиться без наказания: только посадка/высадка и сразу уехать. Почему аварийка не спасает и чем грозит стоянка.

Читать полностью » Неправильный прогрев автомобиля в мороз повышает расход топлива и риск поломок — автоспециалисты сегодня в 4:02
Сильные морозы бьют по мотору: многие водители совершают критическую ошибку в первые 5 минут

Зимний прогрев автомобиля может скрывать опасные ошибки, сокращающие ресурс двигателя и аккумулятора. Разбираем, как правильно запускать и беречь машину в морозы.

Читать полностью » Двигатель GM LY5 признан самым долговечным в серии Vortec — Auto.ru сегодня в 2:56
Полмиллиона километров без жалоб: старые моторы США поставили точку в споре поколений

Старые атмосферные моторы США продолжают доказывать, что надежность и простота — вневременные ценности. Пять легендарных агрегатов — в нашем обзоре.

Читать полностью » Спешка со стартером вредит электронике автомобиля-донора — автоэксперт сегодня в 0:11
Раньше делал неправильно, а теперь только так: простой секрет безопасного прикуривания без риска

Какие ошибки при прикуривании чужой машины опасны для проводки и генератора: порядок клемм, пауза перед запуском и выбор донора.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов
Питомцы
Кошке нужно 40 мл воды на кг веса в сутки — ветеринар
Технологии
Бумагу можно переработать до шести раз — эколог Пешков
Садоводство
Выбор правильных соседей для винограда улучшает рост — агрономы
Спорт и фитнес
Протеин из молочных продуктов ускорил обмен веществ у взрослых — Хизер Бауэр
Наука
Гигантские акулы существовали 115 миллионов лет назад, установили ученые — Communications Biology
ЮФО
Циклон над Черным морем ухудшил погоду в Краснодарском крае — Фобос
ЮФО
Краснодарский край снова популярен для новогодних каникул — Известия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet