Супруга бывшего руководителя Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель — единственная представительница демократической партии, способная опередить республиканца и бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из исследования агентства Reuters и компании Ipsos.



По итогам исследования, в случае выдвижения Мишель Обамы в качестве кандидата на пост президента, ее поддержали бы 50% опрошенных, в то время как за Дональда Трампа проголосовали бы 39% респондентов.



Если бы от демократов кандидатом была вице-президент Камала Харрис, то за нее проголосовали бы 42% опрошенных, в то время как за республиканца Трампа — 43% респондентов.



А если бы от демократов баллотировался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, то за него голосовали бы 39% опрошенных, против 42% поддержки Дональда Трампа.



Следует отметить, что ни один из упомянутых демократов не объявил о своем участии в выборах.



Опрос был проведен 2-3 июля среди 1070 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Предыдущее исследование Reuters и Ipsos показало, что действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента, кандидата в президенты страны Дональда Трампа, поддерживает по 40% американских избирателей.



Ранее в кругах демократической партии обсуждали возможность замены Байдена на Мишель Обаму в избирательной кампании, однако в комментарии телеканалу NBC News пресс-служба Мишель Обамы заявила, что бывшая первая леди не планирует участвовать в выборах.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)