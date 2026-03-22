Золотое время для янтаря: депутаты требуют пересмотреть налоговую пропорцию в пользу Калининградской области

Депутаты Государственной Думы выступили с официальным предложением к федеральному Правительству, касающимся изменения механизма распределения налоговых поступлений от добычи янтаря в Калининградской области. Парламентарии настаивают на возвращении к прежней пропорции, при которой большая часть сборов от налога на добычу полезных ископаемых направляется непосредственно в доходную часть бюджета региона. В данный момент область получает лишь 17% от общей суммы отчислений. Инициаторы проекта предполагают, что переход на 60-процентную долю обеспечит субъекту дополнительные 500 миллионов рублей ежегодного дохода.

Экономические последствия реформы

Пересмотр правил налогообложения критически важен для финансовой устойчивости Калининградского анклава. На текущий момент разрыв между фактической добычей янтаря и бюджетным эффектом для области остается значительным, что ограничивает возможности региона по развитию инфраструктурных проектов. Увеличение региональной доли с 17% до 60% позволит аккумулировать средства, необходимые для целевых программ поддержки местных территорий.

По мнению экспертов, такая корректировка налоговых потоков соответствует принципам бюджетного федерализма, где регион, на территории которого ведется интенсивная разработка недр, получает справедливую компенсацию за использование природных богатств. Поступление 500 миллионов рублей ежегодно способно качественно повлиять на решение социально-экономических задач регионального масштаба. Средства могут быть направлены на модернизацию городской среды и поддержку профильных муниципальных инициатив.

"Возврат части налогового ресурса в региональную казну — это необходимый шаг для обеспечения самостоятельности муниципалитетов в реализации инфраструктурных проектов. Концентрация финансовых потоков на местах позволяет быстрее реагировать на запросы жителей и эффективно развивать локальные точки роста. Когда регион получает ощутимый процент от добычи ископаемых на своей территории, это стимулирует более ответственный подход к управлению природными ресурсами. Уверен, что такая мера станет драйвером для укрепления общественной стабильности и улучшения качества жизни в области". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сроки и законодательные перспективы

Несмотря на высокую значимость инициативы для области, процесс согласования изменений потребует длительной проработки. Совет Федерации уже обозначил рамки вероятного внедрения новой схемы, указав, что корректировки не вступят в силу ранее 2030 года. Это создает определенный временной лаг, в течение которого правила налогообложения будут оставаться неизменными.

Министерство финансов РФ пока не представило финального заключения по данной инициативе, однако запрос депутатов уже принят к рассмотрению. Окончательное решение будет зависеть от комплексной оценки влияния налоговых перераспределений на сбалансированность федерального и региональных бюджетов. В экспертной среде подчеркивают, что длительный срок внедрения связан с необходимостью долгосрочного бюджетного планирования на государственном уровне.

История текущих ограничений

Система налогообложения, действующая сегодня, была закреплена относительно недавно. С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения, которые установили текущие параметры уплаты налога на добычу полезных ископаемых, включая обновленный порядок расчета рентного коэффициента. Эти правила радикально сократили долю региона в налоговых поступлениях по сравнению с предыдущим периодом.

Текущее состояние отрасли характеризуется жесткой фиксацией бюджетных отчислений. Возврат к старым показателям позволит нивелировать последствия реформы 2021 года, ставшей для Калининградской области финансовым обременением. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности министерского аппарата идти на компромисс в вопросах распределения доходов от добычи государственного янтаря.