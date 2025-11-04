Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:52

Тайны офиса Amazon: что случилось с амбициозной игрой по миру Толкина

Amazon закрыла разработку многопользовательской игры по "Властелину колец" из-за увольнений

Amazon закрыла разработку многопользовательской игры по мотивам "Властелина колец". Причиной стали масштабные увольнения в игровом подразделении компании, что поставило крест на амбициозных планах по созданию нового AAA-проекта.

Компания Amazon Game Studios в последнее время активно сокращала штат, приостанавливая работу над рядом крупных проектов. Среди них оказались и многопользовательские игры, в том числе по миру Толкина, что подтверждают источники Bloomberg. Ранее студия уже предпринимала попытку адаптировать вселенную "Властелина колец" в видеоигру, но в 2021 году проект был отменён после того, как партнер Leyou был куплен компанией Tencent.

Реакция команды

Бывший старший инженер проекта Эшли Амрин в публикации на LinkedIn отметила:

"Вам бы она понравилась", — отметила бывший старший инженер проекта Эшли Амрин в публикации на LinkedIn, подтверждая, что вся команда, работавшая над игрой, была уволена.

Это заявление лишь усилило интерес фанатов, которые надеялись увидеть новую адаптацию легендарной вселенной. Но теперь проект официально закрыт.

История попыток Amazon в мире Толкина

Amazon уже пыталась создать игру по мотивам "Властелина колец". Первая попытка завершилась неудачей в 2021 году, когда проект прекратил существование после приобретения компании Leyou китайским гигантом Tencent. Новая инициатива тоже столкнулась с проблемами, но теперь её окончательная остановка связана с внутренними кадровыми перестановками.

А что если Amazon решит вернуться?

Если компания вновь захочет работать над миром Толкина, ей придётся тщательно планировать кадры и бюджет. Потенциально новая игра могла бы стать хитом, учитывая популярность вселенной и опыт предыдущих попыток. Однако текущая остановка разработки показывает, что без стабильной команды и стратегического подхода даже мощный бренд не гарантирует успеха.

Исторический контекст

  1. 2021 год — первая попытка Amazon создать игру по мотивам "Властелина колец" была отменена после приобретения Leyou компанией Tencent.

  2. 2023-2025 годы — Amazon Game Studios проводила масштабные увольнения и приостанавливала разработку AAA-проектов.

  3. 2025 год — новая игра по Толкину официально прекращена, команда уволена.

Три интересных факта

  1. "Властелин колец" — одна из самых адаптируемых франшиз в игровой индустрии, с десятками игр на протяжении последних 20 лет.

  2. Многопользовательские проекты AAA часто требуют сотни разработчиков, что делает их крайне уязвимыми к сокращениям.

  3. Amazon Game Studios разрабатывала несколько крупных проектов одновременно, что усложнило распределение ресурсов.

FAQ

Каковы были причины отмены игры?
Причиной стало масштабное сокращение штата и приостановка работы над крупными AAA-проектами.

Была ли это первая попытка Amazon создать игру по Толкину?
Нет, первая попытка была в 2021 году, но проект отменили после приобретения Leyou компанией Tencent.

Есть ли шанс увидеть игру в будущем?
Теоретически да, но только при условии стабильного штата и стратегического планирования ресурсов.

