Амазония
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:05

Амазонка течёт ртутью: дети рождаются с ядом вместо крови

Ртуть из незаконной золотодобычи отравляет реки Амазонии и детей мундуруку — Пауло Баста

В деревне Сай-Синза, затерянной в тропических лесах бразильского штата Пара, женщины всё чаще боятся забеременеть. Когда-то прозрачные воды, где ловили рыбу их предки, сегодня несут ртуть - невидимый яд, который разрушает жизни.

"Мы боимся, что это поколение детей станет "поколением ртути”", — говорит исследователь Пауло Баста, изучающий последствия отравления в общинах мундуруку более тридцати лет.

Новая наука о старом преступлении

Учёные из Института Fiocruz, крупнейшего центра общественного здравоохранения Бразилии, обнаружили тревожную закономерность. Среди жителей деревень на берегах рек Тапажос и Мадейра десятки детей страдают от неврологических нарушений, не связанных с генетикой. Судороги, задержка речи, нарушение слуха и координации — всё это симптомы хронического воздействия тяжёлых металлов.

Главный источник — незаконная золотодобыча. Старатели используют ртуть для извлечения золота из песка. При очистке металла она испаряется, оседает в воде и почве, а затем возвращается в человеческий организм через рыбу и питьевую воду.

Выбор без выбора: есть рыбу или голодать

"Если мы перестанем есть сурубим, мы просто умрём с голоду", — говорит вождь и медбрат общины Зилдомар Мундуруку.

Для семей мундуруку рыба — единственный источник белка. Но именно хищные виды, такие как сурубим и пираруку, накапливают больше всего ртути.

Исследования показали:

  • у матерей в регионе уровень ртути в пять раз выше безопасного порога;

  • у младенцев — в три раза выше;

  • в грудном молоке концентрация металла превышает норму для беременных в два-три раза.

Ртуть поражает мозг ребёнка ещё в утробе, вызывая паралич, судороги и потерю памяти. Так трёхлетняя Рэни Кетлен, родившаяся в Сай-Синза, не может поднять голову и страдает от эпилептических приступов.

Сравнение: природный цикл против человеческой деятельности

Процесс Источник Последствие
Естественное содержание ртути Глубинные минералы почвы Безопасно в малых дозах
Незаконная добыча золота Использование ртути для связывания золота Загрязнение воздуха и воды
Воздействие на организм Рыба, грудное молоко, вода Неврологические расстройства и врождённые дефекты

Невидимое наследие

Даже если добычу прекратить, ртуть останется в природе на десятилетия. Она не разлагается, а переходит из одного состояния в другое — оседает в донных отложениях, поднимается в атмосферу, выпадает с дождями.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва, вернувшийся к власти в 2023 году, изгнал тысячи нелегальных шахтёров с территорий коренных народов. Однако последствия уже нанесённого ущерба продолжают проявляться.

Министерство здравоохранения Бразилии организовало программы для обучения врачей диагностике отравления ртутью и обеспечения жителей чистой водой, но доступ к медицине остаётся ограниченным.

Советы шаг за шагом: как действуют исследователи

  1. Сбор данных. Учёные обследуют женщин и детей в отдалённых поселениях на содержание ртути в крови и волосах.

  2. Мониторинг. За состоянием здоровья наблюдают в динамике, фиксируя изменения у новорождённых.

  3. Анализ источников. Изучаются образцы воды, рыбы и почвы для подтверждения связи между загрязнением и болезнями.

  4. Создание карт риска. Специалисты Fiocruz формируют карты распространения ртути в бассейне Амазонки.

  5. Информирование общин. Врачи обучают местных жителей распознавать ранние признаки отравления.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: полагать, что загрязнение прекратится вместе с уходом шахтёров.
    Последствие: продолжение отравления через экосистему.
    Альтернатива: постоянный мониторинг и очистка водоёмов.

  2. Ошибка: игнорировать симптомы у детей.
    Последствие: необратимые поражения мозга.
    Альтернатива: ранняя диагностика и лечение под контролем токсикологов.

  3. Ошибка: ограничивать проблему рамками одной общины.
    Последствие: распространение отравления по всей реке Тапажос.
    Альтернатива: совместные действия правительства, учёных и местных народов.

А что если…

А что если доказать связь между добычей и болезнями удастся только спустя десятилетия? Команда Пауло Басты и генетик Фернандо Кок из Университета Сан-Паулу пытаются установить причинно-следственную зависимость между концентрацией ртути и неврологическими нарушениями. Но сделать это сложно: анализ крови показывает лишь недавнее воздействие, а не длительное накопление.

"Это идеальное преступление — оно не оставляет следов", — отмечает Кок.

Плюсы и минусы правительственных программ

Плюсы Минусы
Создание национальной программы мониторинга Недостаток оборудования и кадров
Улучшение диагностики и просвещения Сложный доступ в удалённые районы
Ограничение незаконной добычи Ртуть уже циркулирует в экосистеме десятилетиями

FAQ

Можно ли очистить реки Амазонии от ртути?
Полностью — нет. Металл слишком устойчив, но можно сократить его концентрацию с помощью фильтрации, осадочных ловушек и восстановления растительности.

Почему страдают в основном дети?
Их нервная система формируется, и ртуть воздействует на неё сильнее, чем на организм взрослого.

Что делает правительство Бразилии?
Власти ограничили добычу на землях коренных народов и начали программы медицинской помощи, но масштаб проблемы остаётся огромным.

Мифы и правда

  1. Миф: ртуть безопасна, если не пить воду напрямую.
    Правда: она накапливается в рыбе, главном источнике белка для местных жителей.

  2. Миф: отравление можно быстро вылечить.
    Правда: ртуть накапливается в тканях, и симптомы могут сохраняться годами.

  3. Миф: загрязнение касается только Амазонии.
    Правда: выбросы ртути из региона распространяются по атмосфере по всему континенту.

Исторический контекст

Использование ртути в золотодобыче началось ещё в XVI веке, когда португальцы открыли первые россыпи на территории Бразилии. С тех пор практика почти не изменилась. В XXI веке из-за роста цен на золото старательские поселения вновь захлестнули Амазонию, превращая реки в токсичные потоки.

Три интересных факта

  1. По оценкам ООН, 20 % всей ртути в мировой атмосфере поступает из районов незаконной добычи золота.

  2. Ртуть превращается в метилртуть — особенно токсичную форму, которая поражает нервную систему.

  3. Даже после полного запрета добычи восстановление экосистем Амазонии может занять более 100 лет.

