© Amaryllis Purple Rain by Maja Dumat from Deutschland (Germany) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 13:23

Амариллис не зацвёл к праздникам — почти все владельцы совершают одну и ту же ошибку

Амариллис не цветёт из-за нехватки энергии в луковице — ботаник Поллак

Покупаете амариллис ради эффектных стрелок к праздникам — а он вдруг "молчит" и даже не пытается цвести. Чаще всего дело не в том, что луковица плохая, а в том, что ей не хватило сил или правильного отдыха. Хорошая новость: ситуацию реально исправить, если выстроить уход по циклу. Об этом сообщает The Spruce.

Две главные причины, почему цветение не случилось

По словам менеджера по производству растений Чикагского ботанического сада Тима Поллака, у провала почти всегда один из двух корней.

Луковица не накопила энергию

Амариллис формирует будущие цветоносы не "по настроению", а за счёт запасов, которые собирает в период роста. Если весной и летом растению не хватает света или подкормок, листья работают вполсилы, а луковица не накапливает достаточно питания для нового цветения.

Покой был слишком коротким или неправильным

Для запуска бутонов нужен чёткий сигнал: прохладно и сухо на протяжении 8-10 недель. Если этого не было, луковица может продолжать "жить зеленью" или просто зависнуть без цветоноса.

Что можно сделать прямо сейчас, чтобы зимой амариллис точно зацвёл

Главная задача — воспроизвести природный цикл: активный рост → накопление сил → обязательный отдых.

Дайте максимум света в сезон роста

Весной и летом амариллису нужно несколько часов прямого солнца в день — лучше всего работает солнечный подоконник.

"Чем больше света получают листья, тем больше энергии им придётся направить на здоровый рост и множество больших, красивых цветов", — говорит сертифицированный садовод Пегги Энн Монтгомери.

Поддержите тепло, полив и питание

В период роста держите растение в обычной комнатной температуре, но не под холодными потоками от вентиляции. Поливайте по мере подсыхания и регулярно подкармливайте универсальным удобрением для комнатных растений — именно в это время закладывается потенциал будущего цветения.

Организуйте принудительный "сон" на 8-10 недель

Начинать покой стоит примерно за 3-4 месяца до желаемого цветения. Схема простая: прекращаете полив и убираете луковицу в прохладное место. Листья постепенно отомрут — тогда их можно срезать, оставив луковицу отдыхать дальше.

"Некоторым людям нравится держать лампочку в темноте, но это не обязательно, пока она остаётся прохладной", — говорит Монтгомери.

Через 8-10 недель луковицу возвращают в тепло, возобновляют полив — и обычно цветоносы появляются через 4-6 недель после выхода из покоя. Если вы хотите "праздничный" амариллис, старт покоя чаще всего приходится на начало осени: дни короче, а температура естественно ниже.

Понять амариллис проще всего так: без яркого лета он не накопит сил, а без прохладного сухого отдыха не получит команды цвести. Если вы соблюдёте оба условия, следующей зимой луковица почти наверняка устроит тот самый домашний "фейерверк", ради которого её и покупают.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

