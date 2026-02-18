Лимонная курица в духовке перевернула мой ужин — хрустящая кожа и сочность, о которой молчат хозяйки

Иногда один аромат способен мгновенно перенести на солнечное побережье. Именно такой эффект производит "Амальфийская лимонная курица" Джиады Де Лаурентис — сочная птица с хрустящей кожей, пропитанная цитрусовыми и травами. Рецепт требует всего нескольких ингредиентов и готовится менее чем за час, но по вкусу напоминает отпуск в Италии. Об этом сообщает Simply Recipes.

Четыре ингредиента и один важный приём

В основе блюда — целая курица, лимоны, оливковое масло extra virgin и свежие травы (тимьян и розмарин). Плюс соль для баланса вкуса. Минимализм ингредиентов компенсируется техникой приготовления — спатчкокингом.

Удаление позвоночника и раскрытие тушки "книжкой" позволяет курице запекаться равномерно и быстрее. Кроме того, увеличивается площадь поверхности, что даёт больше пространства для специй и обеспечивает особенно хрустящую кожу.

Хотя процесс может показаться сложным, его легко выполнить кухонными ножницами и острым ножом. Альтернативный вариант — попросить мясника подготовить птицу заранее или использовать куриные бёдра, если хочется упростить задачу.

Как готовить

Разогрейте духовку до 200°C. Подсушите курицу бумажными полотенцами. Снимите цедру с лимонов и нарежьте их кружками. В форму для запекания влейте половину оливкового масла и выложите ломтики лимона — они станут ароматной "подушкой" для птицы. Смешайте цедру, тимьян, розмарин и около 2,5 чайной ложки соли. Натрите смесью нижнюю сторону курицы, затем выложите её в форму и распределите оставшуюся приправу сверху и под кожей. Полейте оставшимся маслом. Запекайте около 40 минут, пока внутренняя температура в самой толстой части не достигнет 71°C.

В результате получается нежное мясо с ярким лимонным ароматом и золотистой корочкой.

Почему рецепт стоит повторить

Блюдо подходит для будничного ужина, но выглядит и ощущается празднично. Лимон придаёт свежесть, травы добавляют глубину, а масло делает текстуру особенно сочной.

Отдельное преимущество — универсальность остатков. Запечённую курицу можно нарезать для салатов, рисовых боулов или сэндвичей. Даже через несколько дней мясо остаётся сочным благодаря способу запекания.