Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алюминий
Алюминий
© flickr.com by UC Rusal Photo Gallery is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 11:46

Копеечный треугольник вместо ядерного золота: новая форма алюминия стала мощным катализатором

В лабораториях Королевского колледжа Лондона под гудение вытяжек и блеск стерильных колб химики наткнулись на нечто, что перевернет промышленность: алюминий, этот повседневный металл из банок и фольги, обрел форму, способную соперничать с платиной. Проблема зависимости от редкоземельных элементов, чья добыча раздирает экосистемы и опустошает кошельки, висит над химическим производством десятилетиями. А здесь — прорыв: циклотриалюмин, треугольник из трех атомов алюминия, расщепляющий прочные связи вроде диводорода и полимеризующий этилен, как будто металл вдруг вспомнил о своих скрытых талантах.

Открытие, опубликованное в Nature Communications, обещает дешевизну в 20 тысяч раз ниже платины и нулевые риски политических кризисов в рудниках. Представьте: вместо геополитических шахмат — простой, обильный алюминий из земной коры.

"Это не просто замена, а расширение границ: алюминий формирует кольца и цепи, недоступные даже платине, открывая двери к новым катализаторам для чистого синтеза".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что такое циклотриалюмин и почему он стабилен

Циклотриалюмин — это не экзотика из фантастики, а треугольная петля из трех алюминиевых атомов, где каждый связан с соседями двойными узами, словно в геометрическом танце. Команда доктора Клэр Бейкуэлл синтезировала его впервые, и эта структура держится в растворах, не распадаясь, как многие аналоги. Аналогия проста: представьте три магнита, сцепившихся в кольцо, — сила притяжения делает их неуязвимыми к внешним толчкам.

Такая устойчивость рождается из редкой электронной конфигурации: алюминий, обычно ленивый в реакциях, здесь делится электронами симметрично, обретая реактивность платины. Это опровергает догму, что только переходные металлы годны для катализа — алюминий теперь в игре.

Исследователи отметили: в отличие от хрупких мономеров, этот цикл выдерживает растворители и нагрев, открывая путь к промышленным процессам.

Реакции, имитирующие платиноиды

Циклотриалюмин расщепляет H2 - молекулу с самой крепкой связью, — и вставляет этилен в цепи, строя полимеры. Это как ножницы, режущие сталь: алюминий координирует молекулы, ослабляя связи без расхода. Бейкуэлл подчеркивает: реакции рождают 5- и 7-членные кольца алюминия с углеродом — структуры, чуждые платиновым катализаторам.

"Алюминий выходит за рамки имитации: новые циклы обещают молекулы с уникальными свойствами, недоступными редкоземельным аналогам".

Эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Скептики скажут: сенсация? Нет, метод: исключим оптические артефакты и примеси — спектры подтверждают чистоту. Это шаг к декарбонизации, как в норвежских солнечных системах.

Экология и экономика: взгляд в завтра

Через 10 лет алюминиевые катализаторы вытеснят платину из полимерного производства, сэкономив триллионы и очистив рудники. Футурологический акцент: это фундамент для материалов, хранящих энергию, как молекулы-пружины для солнца. Экология выигрывает: минус выбросы от добычи.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит алюминий против платины? В 20 000 раз дешевле — тонна алюминия за копейки, платина — миллионы.
  • Где применят циклотриалюмин? В гидрировании, полимеризации — основа пластмасс и топлива.
  • Экологичен ли переход? Да, минус рудники и токсины — чистый синтез.
  • Когда в производство? Лаборатория к пилотам — 5-10 лет.
Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пески Сахары скрывали истинного короля: найден костлявый гигант, который крупнее тираннозавра 01.03.2026 в 10:05

В песках Нигера обнаружен череп Spinosaurus mirabilis — 17-метрового гиганта, чья анатомия и странный гребень-ятаган заставили научный мир пересмотреть историю хищников.

Читать полностью » Остров-призрак посреди Северного моря: крохотный клочок суши бесследно тает в соленой воде 01.03.2026 в 0:01

Пока орнитолог-одиночка спасает редких сов, гравитационные аномалии и штормы готовят острову Меммерт незавидную судьбу — полное исчезновение в пучине моря.

Читать полностью » Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами 28.02.2026 в 18:34

После 20 лет наблюдений в чилийских Андах ученые получили сверхчёткие карты эха Большого взрыва, которые окончательно подтвердили опасный кризис в современной физике.

Читать полностью » Руки выдают секреты тела: японский интеллект находит скрытую болезнь по форме обычного кулака 28.02.2026 в 17:33

Японские ученые научили нейросеть видеть признаки опасного гормонального сбоя по форме суставов и ширине ладони, опережая врачей на целое десятилетие.

Читать полностью » Сухая почва выдала древний секрет: гераизиты раскрывают метеоритный взрыв, вылепивший стекло в полете 27.02.2026 в 18:44

Сухая почва Минас-Жерайс скрывала черные осколки, похожие на шлак. Анализ показал: это тектиты от удара метеорита 6,3 млн лет назад, выброшенные в атмосферу и вылепленные в полете. Кратер пока не найден.

Читать полностью » Галактика превращается в медузу: хвосты из газа тянутся на десятки тысяч световых лет в скоплении 27.02.2026 в 16:35

В глубоком поле COSMOS нашли самую древнюю галактику-медузу: свет от ее огненных хвостов летел 8,5 миллиарда лет. Давление плазмы срывает газ, где рождаются новые звезды вне диска.

Читать полностью » Морская соль состарила кости: утесный гроб раскрыл тайну женщины культуры Вилбарк во II веке 27.02.2026 в 14:24

В 1899 году волны Балтики обрушили утес, вынеся дубовый гроб с останками женщины в роскошных украшениях. Радиоуглерод 'состарил' ее на 300 лет, но годовые кольца дерева поставили точку: II век н.э. и культура Вилбарк.

Читать полностью » Маленькое ядро Луны пульсировало: эффект лавовой лампы запускал динамо на короткие геологические эпохи 27.02.2026 в 12:52

Образцы с Аполлона раскрывают: магнитное поле Луны не было стабильным, а вспыхивало эпизодически благодаря титановым шлейфам в мантии, как в лавовой лампе. Новые данные из Оксфорда меняют историю спутника.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Оранжевые кракозябры вместо урожая: свежая подкормка превращает морковь в кривое чудовище
Туризм
Каменные пирамиды шепчут тайны: Даргавский некрополь хранит ритуалы самопожертвования во время чумы
Садоводство
Урожай тает на глазах без видимых причин: роковая ошибка при планировании грядок
Недвижимость
Пыль затаилась в ожидании тепла: четкий алгоритм действий возвращает дому свежесть за два дня
Спорт и фитнес
Одежда станет велика: простая гимнастика на коврике разгоняет метаболизм без бега и прыжков
Авто и мото
Экономия, которая разоряет: современные коробки передач сдаются перед старой доброй классикой
Красота и здоровье
Ночь превращается в пытку — мозг отказывается спать из-за скрытого сбоя в работе гормонов
Садоводство
Золотой запас на сотках: простая схема посадки позволяет снимать сотни килограммов еды без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet