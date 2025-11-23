Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фольга и посуда в посудомоечной машине
Фольга и посуда в посудомоечной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:25

Попробовала трюк с фольгой — приборы блестят, но теперь знаю, какой риск за этим стоит

Метод с фольгой работает только на серебре и никеле — эксперт в чистоте Даниэль Браун

Посудомоечная машина — настоящее спасение для тех, кто не любит стоять у раковины. Но даже самые современные модели не всегда справляются с потускневшими столовыми приборами. Именно поэтому TikTok заполнили видео, где пользователи утверждают: достаточно добавить в посудомойку шарик из алюминиевой фольги — и ложки засияют как серебро.

Чтобы понять, действительно ли это работает, мы обратились к экспертам по клинингу.

Как работает этот трюк

Операционный менеджер компании VMAP Cleaning Services Мик Джайн одобряет приём, если нужно быстро придать приборам блеск.

"Добавьте в корзину для столовых приборов скомканный шарик фольги — и они станут заметно ярче", — объяснил Мик Джайн.

По словам специалиста, эффект достигается благодаря химической реакции между фольгой и моющим средством. В процессе выделяются активные ионы, которые взаимодействуют с потускневшим металлом и удаляют налёт.

Чтобы попробовать метод дома, достаточно бросить один неплотно скомканный шарик фольги в корзину с приборами и запустить обычный цикл мойки.

На какой посуде трюк действительно работает

Хотя фольга способна улучшить вид приборов, эксперт предупреждает: использовать этот способ можно не для всех материалов.

"Не применяйте фольгу при мытье алюминиевой посуды — это может вызвать потемнение или царапины", — отметил Мик Джайн.

Также он советует не злоупотреблять приёмом: при слишком частом использовании возможно лёгкое истирание поверхности столовых приборов.

С ним согласен генеральный директор компании Handy Cleaners Даниэль Браун.

"Когда алюминий взаимодействует с моющим средством и потускневшими приборами, тусклые пятна исчезают", — пояснил Даниэль Браун.

Но, как добавляет эксперт, этот эффект проявляется только на настоящем серебре или никелированных приборах. Если ваши ложки и вилки из обычной нержавейки, фольга не принесёт заметного результата.

Есть ли у метода риски

Любой лайфхак может иметь побочные эффекты — особенно если применять его часто. Эксперты предупреждают: использование фольги может сказаться на состоянии самой посудомойки.

"Мелкие частички алюминия со временем оседают в фильтре и снижают давление воды", — пояснил Даниэль Браун. — "Это может ухудшить качество мойки и даже привести к необходимости ремонта".

Фильтр посудомоечной машины не рассчитан на задержание металлической пыли, поэтому регулярное использование фольги вредит циркуляции воды.

Сравнение: фольга против стандартных методов

Метод Преимущества Недостатки
Шарик из фольги Быстрый визуальный эффект, лёгкость применения Риск засора фильтра, не подходит для всех приборов
Таблетки для посудомойки с отбеливателем Безопасно для стали и серебра Менее выраженный блеск
Специальный полирующий порошок Возвращает зеркальный блеск, безопасен Требует ручной обработки
Уксус и сода Натурально и недорого Нужно использовать отдельно, не в машине

Советы шаг за шагом

  1. Перед использованием фольги убедитесь, что приборы не алюминиевые.

  2. Скомкайте небольшой шарик размером с грецкий орех.

  3. Поместите его в корзину для столовых приборов.

  4. Включите стандартный цикл мойки.

  5. После окончания проверьте результат и при необходимости почистите фильтр.

Если хотите повторить процедуру, делайте это не чаще одного раза в месяц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать фольгу на алюминиевых кастрюлях или ложках.
    Последствие: Потемнение, царапины, потеря блеска.
    Альтернатива: Мыть вручную с мягким средством без абразива.

  • Ошибка: Добавлять фольгу в каждый цикл мойки.
    Последствие: Засор фильтра и падение напора воды.
    Альтернатива: Использовать специальный очиститель для посудомоек раз в месяц.

  • Ошибка: Класть слишком много фольги.
    Последствие: Повреждение пластиковых деталей внутри камеры.
    Альтернатива: Один шарик диаметром 3-4 см достаточно.

А что если не хочется рисковать?

Тем, кто хочет добиться блеска без фольги, подойдут безопасные способы:

  • замочить приборы в тёплом растворе лимонной кислоты на 10 минут;

  • добавить полстакана уксуса в отсек для ополаскивателя;

  • использовать режим интенсивной мойки и проверенные таблетки без фосфатов.

Эти методы дают схожий эффект, но не вредят технике.

Плюсы и минусы лайфхака с фольгой

Плюсы Минусы
Приборы действительно становятся блестящими Возможен риск для фильтра и насоса
Простота применения Не подходит для всех материалов
Можно сделать из подручных средств Эффект временный

FAQ

Можно ли использовать фольгу вместе с моющим средством?
Да, именно реакция между фольгой и таблеткой создаёт эффект полировки.

Безопасно ли это для посудомойки Bosch или Electrolux?
Редкое применение не навредит, но постоянное использование не рекомендуется.

Как почистить фильтр после эксперимента?
Снимите сетку, промойте под струёй воды и удалите возможные металлические частицы.

Подходит ли метод для столового серебра?
Да, но только для посеребрённых или никелированных приборов, не для алюминиевых.

Мифы и правда

  • Миф: Фольга очищает любую посуду.
    Правда: Работает только с серебром и никелем.

  • Миф: Чем больше фольги, тем лучше результат.
    Правда: Избыток может повредить фильтр.

  • Миф: Метод безопасен для постоянного использования.
    Правда: Частое применение снижает эффективность посудомойки.

3 интересных факта

  1. Фольга действительно участвует в ионном обмене, из-за чего налёт с серебра исчезает.

  2. Производители бытовой техники не рекомендуют использовать металл внутри машин без необходимости.

  3. Посудомойка теряет до 10 % мощности при загрязнённом фильтре — даже без фольги.

Исторический контекст

Метод с фольгой появился задолго до TikTok — его использовали ещё в 1970-х для полировки серебра вручную. Но с развитием бытовой техники эксперты стали относиться к нему осторожнее. В России лайфхак получил популярность благодаря соцсетям, но специалисты советуют помнить: посудомойка — это не лаборатория. Иногда классические средства работают не хуже, зато без риска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жидкость для снятия лака признана рабочим способом для удаления пятен от чашек и напитков сегодня в 8:48
Пятна на столе? Одно средство помогло вернуть поверхности идеальный вид

Узнайте, как убрать белые и тёмные пятна со столешницы после горячих чашек и пролитых напитков — только проверенные домашние методы, безопасные для мебели.

Читать полностью » Врач-оториноларинголог Романова назвала бытовые лайфхаки для уменьшения храпа сегодня в 7:40
Храп мешает спать? Один трюк с теннисным мячиком может решить проблему

Простые лайфхаки, которые действительно помогают уменьшить храп: от теннисного мячика до умных подушек — и когда пора обращаться к врачу.

Читать полностью » 11 распространённых ошибок при уборке: химия, инструменты и привычки сегодня в 6:25
Вредила своей мебели, пока не начала избегать эти 11 распространённых ошибок при уборке

Узнайте 11 главных ошибок при уборке, которые вредят мебели и мешают поддерживать порядок, и освоите простые лайфхаки для долговечной чистоты.

Читать полностью » Удалить затвердевший порошок из лотка стиральной машины можно при помощи лимонной кислоты сегодня в 5:15
Затвердел порошок? Один бюджетный раствор вернёт лотку идеальную чистоту

Узнайте простой и бюджетный способ полностью очистить лоток стиральной машины от застарелого налета и вернуть ему идеальную чистоту без дорогих средств.

Читать полностью » Для гармоничного стола достаточно трёх основных цветов в оформлении — стилисты вчера в 23:27
Беру обычную белую скатерть и пару акцентов — гости в восторге: стол выглядит дороже, чем есть на самом деле

Новогодний стол отражает настроение праздника. Разбираем простые идеи декора, которые помогут создать тёплую атмосферу и подчеркнуть торжественность момента.

Читать полностью » Борная кислота против тараканов безопасна при наличии питомцев — эксперты вчера в 22:18
Беру борную кислоту и всего один продукт — тараканы исчезают без вреда для животных: жаль, раньше не знала

Травить тараканов в доме с кошками опасно: яды токсичны и для питомцев, и для людей. Разбираем безопасную систему борьбы, которая помогает избавиться от насекомых надолго.

Читать полностью » Матовые фасады делают кухню визуально дороже — дизайнеры вчера в 21:47
Зашла на кухню подруги — и чуть не присела: одна деталь делает её в 10 раз дороже моей

Продуманные оттенки, правильная фурнитура и актуальные материалы способны сделать кухню визуально дороже без больших вложений. Разбираем ключевые приёмы.

Читать полностью » Глубокие оттенки делают интерьер визуально дороже — дизайнеры вчера в 20:40
Дизайнеры скрывают эту технологию: она превращает обычную комнату в интерьер уровня люкс

Стильный интерьер не требует огромного бюджета — важно использовать правильные цвета, материалы и акценты. Разбираем пять приёмов, которые работают безотказно.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Школьник из Петербурга Елисей Кирпиченко выиграл Всероссийскую олимпиаду по ИИ
СКФО
Онлайн-продажи в Дагестане выросли на 89 процентов — данные Минпрома республики
Спорт и фитнес
Ходьба по лестнице помогает сжечь до 350 калорий в день — Пит МакКолл
Туризм
Трамваи и паромы делают перемещения в Гонконге удобными и недорогими
Садоводство
Осенний посев повышает урожайность однолетних культур
Авто и мото
Двигатель 1,6 л работает оптимально при 2000–4000 об/мин для минимального трения — исследование
Красота и здоровье
Музыка 1970-х снижает уровень кортизола — по данным учёных
Туризм
Китовая аллея на Итыгранe демонстрирует древние ритуалы севера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet