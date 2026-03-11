Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Pavel Kazachkov from Moscow, Russia is licensed under CC BY 2.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:19

Ледяное дыхание небес: порывы воздуха на Алтае разогнались до рекордных отметок за одну ночь

В Алтайском крае минувшей ночью отметили самый мощный ветер по всей России — порывы до 19 метров в секунду. Эпицентр бури пришелся на Благовещенский район, рядом с озером Кулундинское, по сведениям сервиса Windy. Барнаул окутала метель поздним вечером 10 марта, а к середине дня 11-го ветер начал стихать. После короткого потепления регион захлестнули морозы, снегопады и ураганы, вернув зиму в полную силу.

Физика ураганного ветра

Ветер в Алтайском крае разогнался из-за резкого перепада атмосферного давления. Холодный воздух с севера налетел на теплые массы, создав турбулентные потоки, где молекулы воздуха ускоряются до предела. Такие порывы не просто дуют — они формируют вихри, способные поднимать снег в воздух и превращать его в плотную завесу.

Физика тут проста: разница в плотности воздуха приводит к конвекции, когда легкие теплые слои поднимаются, а тяжелые холодные заполняют пустоту с бешеной скоростью. В крае это усилилось рельефом — равнины Алтая действуют как труба, усиливая поток. Ночью 11 марта давление упало ниже нормы, и ветер хлестнул на полную.

Снегопады добавили хаоса: частицы льда в воздухе трется друг о друга, накапливая электричество, как в грозу. Метель в Барнауле держалась часами, снижая видимость до минимума и превращая дороги в каток.

Рекорд в Благовещенском районе

Самый сильный ветер страны ударил именно у озера Кулундинское — 19 метров в секунду, это уровень шторма. Данные Windy фиксируют пики в Благовещенском районе ночью, когда никто не ждал такого разворота после потепления. Порывы били по открытым пространствам, где нет преград.

Озеро усилило эффект: вода испаряется даже в мороз, добавляя влаги в воздух и питая метель. Локальные метеостанции отметили скачки каждые полчаса, с пиком ближе к утру. Это не случайность — Алтай часто ловит такие фронты из-за близости Сибири.

"Такие ветра сильно бьют по инфраструктуре регионов, особенно в равнинных районах вроде Благовещенского. Дороги заметает за минуты, линии электропередач гнутся, а фермеры теряют урожай под снегом. Нужно укреплять насыпные конструкции и своевременно чистить трассы, чтобы минимизировать ущерб. В Алтае это повторяется ежегодно, так что власти готовят технику заранее."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

К полудню 11 марта сила спала, но следы остались — сугробы по пояс в низинах.

Влияние на жителей и природу

Люди в Барнауле пережили ночь в напряжении: ветер срывал крыши, гасил свет в поселках. Антропологи отмечают, как такие бури меняют ритм жизни — сибиряки затаиваются дома, полагаясь на запасы, выработанные веками. Дети не пошли в школы, транспорт встал.

Природа отреагировала быстро: озеро Кулундинское покрылось коркой из-за холода, а степи укрылись снегом, сохраняя почву. Биохимия почвы меняется — азот фиксируется под слоем, готовя землю к весне. Но риски есть: переувлажнение может вызвать подтопы позже.

Жители привыкли, но каждый раз проверяют крепления. Морозы после ветра опустили температуру ниже -20, усиливая дискомфорт.

