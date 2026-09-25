Миллион квадратных метров ежегодно: на Алтае определились, где будут строить новое жильё

В Алтайском крае утвердили стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Власти планируют ежегодно вводить около 1 млн квадратных метров жилья. За 2020-2030 годы в регионе рассчитывают построить более 10 млн квадратных метров. Отдельный упор сделали на ИЖС, ипотеку и обновление коммунальных сетей.

Жильё и застройка

Новая стратегия ставит перед краем задачу держать ввод жилья на уровне примерно 1 млн квадратных метров в год. В документах отдельно указано, что за 2020-2030 годы в регионе должны построить более 10 млн квадратных метров. Для этого власти собираются вовлекать в застройку новые земельные участки.

Ещё один акцент — комплексная застройка территорий. Речь идёт не только о домах, но и о подведении инфраструктуры к новым районам. Власти рассчитывают, что это позволит быстрее запускать стройки и не оставлять кварталы без базовых условий для жизни.

Отдельно в стратегии выделили развитие спроса на жильё через разные форматы покупки. Среди инструментов названы не только новые площадки, но и связка с жилищными программами. На этом фоне в крае делают ставку и на частное домостроение.

"Когда регион берёт курс на крупные объёмы ввода жилья, без подготовки земли и инженерных сетей планы быстро упираются в практику. Для Алтайского края здесь важна связка: участки, коммуникации и понятные правила для застройщиков. Если один из элементов выпадает, темпы сразу проседают. Поэтому ставка на комплексную застройку выглядит логично именно для такого плана". управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Ипотека и расселение

В стратегии сказано, что спрос на жильё хотят поддерживать за счёт льготной ипотеки. Речь идёт о сохранении семейной, сельской и IT-ипотеки. Это должно помочь рынку, где давление создают высокая стоимость жилья и кредитов.

За 2025 год в регионе оформили 8,2 тыс. ипотечных кредитов. Годом ранее этот показатель был заметно выше — 17,8 тыс. Такой спад напрямую отражает ситуацию на рынке, где покупатели стали осторожнее.

На фоне этого в крае продолжат расселять аварийные дома. На начало 2026 года в регионе числилось 449 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года. До конца 2026 года планируют расселить 21,65 тыс. квадратных метров такого жилья и переселить около 170 человек.

"Если льготные программы сохраняются, рынок получает хотя бы частичную опору. Но на объёмы выдачи влияют и цена квадратного метра, и условия по кредиту, и доходы семьи. В таких условиях особенно заметно, как быстро люди переходят от покупки готовой квартиры к выбору более дешёвого формата. Поэтому ставка на ИЖС и льготную ипотеку для края выглядит как попытка удержать спрос". управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова

Сети, цифровые сервисы и Барнаул

Коммунальную инфраструктуру тоже собираются обновлять. Сейчас замены требует почти половина водопроводных, тепловых и канализационных сетей края. Власти ставят задачу менять не менее 4-5% их протяжённости в год, а также модернизировать котельные и привлекать внебюджетные средства.

Ещё одно направление — сокращение строительных процедур. Часть процессов хотят перевести в цифровой формат, а также развивать информационные системы для градостроительства и контроля строительства. В документе это увязано с ускорением работы по новым объектам и надзором за ними.

Среди крупных проектов уже готовят район рядом с аэропортом в Барнауле. Он рассчитан примерно на 80 тысяч жителей и около 2,4 млн квадратных метров жилья. На территории также планируют заложить парк площадью около 18 гектаров.

"Для таких проектов сети часто становятся не менее важной частью, чем сами дома. Если район рассчитан на десятки тысяч жителей, заранее нужно просчитать воду, тепло, канализацию и подъездные дороги. Иначе стройка просто упирается в ограничения. Поэтому обновление коммунальной базы и цифровой учёт здесь идут рядом с жилищным строительством". управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова