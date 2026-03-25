Лиса с оскаленными зубами
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:54

Купировать распространение: как охотники помогут Алтайскому краю остановить волну бешенства

Власти Алтайского края готовят механизм денежных выплат для охотников, специализирующихся на добыче лисиц. Инициатива призвана купировать распространение бешенства, так как именно эти хищники выступают основными носителями вируса в регионе. Проект нормативного акта в настоящий момент проходит финальное согласование в отраслевых ведомствах, включая прокуратуру. Данные меры стали ответом на тревожную статистику: по состоянию на 23 марта в крае зафиксирован 36-й случай заболевания с начала года. Ранее локальные попытки борьбы с распространением вируса среди животных уже предпринимались в Шелаболихинском районе силами местных сельхозпредприятий.

Суть и статус выплаты

Вопрос о введении поощрений за регуляцию численности хищников поднял замминистра природных ресурсов и экологии края Максим Катернюк в ходе общения на профильном онлайн-форуме. Чиновник подчеркнул, что региональное министерство уже подготовило проект соответствующего порядка, который сейчас проверяют все заинтересованные стороны.

По словам руководства управления охотничьего хозяйства, такие выплаты станут важным инструментом контроля над популяцией, представляющей потенциальную опасность для домашнего скота и населения. Утверждение регламента позволит закрепить процедуру на законодательном уровне и перевести практику вознаграждений в регулярный формат.

Темпы согласования документа зависят от оценки надзорных органов, в частности, прокуратуры. После завершения всех юридических процедур будет определен порядок начисления сумм и критерии выплат за каждого добытого в угодьях зверя.

Опыт районов в борьбе с угрозой

До появления региональной инициативы отдельные муниципалитеты уже успели отработать схему материального стимулирования. В Шелаболихинском районе сельхозпредприятия самостоятельно финансировали добычу лисиц, видя в них прямую угрозу своей экономической безопасности.

За уничтожение хищника непосредственно на землях хозяйства охотнику полагалась выплата в размере 1000 рублей. Если же ликвидация особи происходила в пятикилометровой буферной зоне вокруг населенного пункта, сумма вознаграждения составляла 500 рублей. Подобная практика была направлена на создание безопасного периметра вокруг мест концентрации людей и животных.

"Регулирование численности диких животных в условиях вспышек опасных заболеваний является одним из наиболее действенных способов защиты территорий. Важно не только создавать экономические стимулы для охотников, но и грамотно выстраивать взаимодействие муниципального управления с местными охотобществами. Только комплексный подход, подкрепленный ветеринарным контролем, позволяет оперативно купировать очаги инфекции. Региональные инициативы такого рода должны быть прозрачными, чтобы каждый охотник понимал правила получения выплат. Развитие системы поощрений — это вопрос не только безопасности скота, но и стабильности социально-экономической ситуации в сельских районах".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Дополнительную мотивацию охотникам обеспечивало районное охотобщество, предлагая натуральный бонус: по два патрона за каждую добытую особь. Такой формат взаимодействия наглядно показал готовность местных структур к оперативным действиям по предотвращению эпизоотий.

Эпизоотическая ситуация

Позиция управления ветеринарии Алтайского края остается однозначной: текущая заболеваемость бешенством неразрывно связана с процессами в дикой фауне. Основным резервуаром вируса остаются лисицы, чье поведение и миграция определяют ландшафт распространения болезни.

Начальник ветеринарного управления Владимир Самодуров отмечает, что текущие цифры по заболеваемости — 36 случаев с начала года — свидетельствуют о необходимости постоянно держать ситуацию под контролем. Дикие животные не знают границ, поэтому риск заноса вируса на фермерские или придомовые территории остается высоким.

Региональные власти продолжают мониторинг эпизоотической обстановки в ежедневном режиме. Синхронизация действий охотников и ветеринаров должна стать базовым ответом на вызовы, возникающие из-за широкого распространения бешенства в алтайской природе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

