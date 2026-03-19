Массаж для релаксации
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:18

Туризм ради здоровья: как Алтайский край вошёл в топ-4 по затратам на оздоровительные поездки

Алтайский край закрепился в четверке российских регионов с самым высоким средним чеком на медицинский туризм, достигнув показателя в 7,9 тысячи рублей на одного гостя. Исследование "СберАналитики", опубликованное 17 марта 2026 года, подтверждает стабильный рост интереса к оздоровительным поездкам по стране. С 2021 года готовность путешественников инвестировать в восстановление здоровья во время отдыха увеличилась более чем в два раза. Лидерами общероссийского рейтинга по затратам на лечебные процедуры остаются Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург.

Традиционный имидж курортного лечения как удела людей старшего поколения уходит в прошлое. Представители санаторно-курортного комплекса фиксируют значительное снижение среднего возраста отдыхающих: сегодня в оздоровительные центры активно едут люди в возрасте от 35 до 45 лет. Для этой категории отпуск перестал быть пассивным досугом, превратившись в осознанный инструмент управления производительностью организма.

Современный турист рассматривает вложения в чек санатория как долгосрочную инвестицию в качество жизни. Переход к превентивному подходу меняет структуру запросов: если раньше акцент делался на купирование хронических состояний, то сейчас клиенты стремятся укрепить ресурсы тела до появления серьезных патологий. Этот сдвиг в сторону осознанного потребления медицинских услуг стал драйвером роста для всей отрасли, стимулируя санатории обновлять программы под запросы активной аудитории.

По мнению экспертов, такая динамика — прямое следствие глобального запроса на долголетие и сохранение высокой работоспособности. Люди стремятся получать медицинское сопровождение без отрыва от отдыха, совмещая климатические преимущества горной местности с квалифицированной врачебной помощью.

Специфика процедур и выбор санаториев

Белокуриха остается ядром медицинского туризма региона, опираясь на уникальные природные факторы. Бальнеологические процедуры, включая минеральные ванны и грязелечение, дополняются климатотерапией, которая остается востребованной на протяжении всего сезона. Для базового оздоровления гости чаще выбирают проверенные курсы физиотерапии и массажа, которые отличаются оптимальным сочетанием цены и эффекта.

"Популярность медицинского туризма на Алтае действительно растет. Мы это видим по нашим трем санаториям — "Белокуриха", "Сибирь" и "Катунь". Люди стали более осознанно относиться к здоровью и стали моложе — примерно 35-45 лет. Они понимают, что отпуск с оздоровлением — это инвестиция, а не просто отдых", — подчеркнула пресс-секретарь компании "Курорт Белокуриха".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие инфраструктуры привело к появлению центров превентивной медицины, где спектр услуг расширился за счет технологий премиум-класса. Криотерапия, озонотерапия и карбокситерапия привлекают тех, кто ориентирован на быстрый результат и внедрение современных методов в оздоровительный цикл. Стандартная продолжительность пребывания для достижения лечебного эффекта зачастую составляет от десяти дней, что позволяет гармонично сочетать отдых с лечебным протоколом.

Позиции региона в общероссийском рейтинге

Занимая четвертое место в стране, Алтайский край успешно конкурирует с крупнейшими туристическими хабами. Лидирует Ставропольский край, где средние затраты на медицинские услуги доходят до 10,6 тысячи рублей, за ним следуют Москва и Санкт-Петербург. Удержание высокой позиции в этом списке подтверждает статус региона как значимого санаторно-курортного кластера.

Статистика показывает, что чек в 7,9 тысячи рублей отражает лишь средние расходы непосредственно на услуги медицины, не учитывая общую стоимость размещения. Отраслевые аналитики отмечают, что потенциал для развития остается высоким, учитывая продолжающийся спрос на качественные региональные предложения. Интеграция природных ресурсов с передовыми медицинскими протоколами создает устойчивую базу для дальнейшего притока профильных туристов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

