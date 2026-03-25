Большой Баклан
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:52

Крылья против рыболовного флота: власти Алтая решились на радикальные меры из-за роста стай

В Алтайском крае власти официально разрешили добычу большого баклана, популяция которого в последние годы существенно выросла и начала угрожать рыбным ресурсам региона. Решение об отнесении птицы к охотничьим ресурсам было принято еще два года назад, а уже 27 марта 2026 года в крае официально стартует сезон охоты на этот вид. Согласно установленным правилам, один охотник по одному разрешению может добыть не более пяти особей. При этом чиновники напоминают, что ограничения касаются исключительно большого баклана, так как малый баклан находится под защитой Красной книги.

Экологическая угроза рыбным запасам

Проблема избыточной численности бакланов в Алтайском крае приобрела острый характер из-за высокого уровня потребления рыбы этими птицами. По словам представителей Минприроды, масштаб ущерба для местной фауны и коммерческого рыболовства стал настолько очевидным, что потребовал радикального вмешательства. Специалисты указывают на высокую скорость воспроизводства вида, что при отсутствии естественных механизмов сдерживания приводит к истощению водных биологических ресурсов.

Дополнительным фактором беспокойства экологов является состав помета бакланов, содержащий критически высокие концентрации фосфора. Это вещество, попадая в водоемы в больших объемах от многочисленных стай, способствует изменению химического баланса среды. В долгосрочной перспективе подобное антропогенное или природное воздействие может пагубно сказываться на качестве воды, делая экосистему менее пригодной для обитания ценных промысловых видов рыб.

"Регулирование численности отдельных видов птиц требует сбалансированного подхода, исходя из текущей ситуации на конкретных водоемах. Когда популяция начинает угрожать балансу экосистемы и продовольственной безопасности рыболовного сектора, меры по отстрелу становятся инструментом сохранения биоразнообразия. Важно действовать строго в рамках установленных нормативов, чтобы не повредить объектам, находящимся под охраной. Управленческие решения должны опираться на актуальную статистику по количеству особей и их влиянию на среду обитания".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Дискуссии о необходимости регулирования

Вопрос о включении баклана в список объектов для охоты неоднократно поднимался на различных площадках, включая сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. В ходе обсуждений депутаты высказывали полярные мнения: от категорического несогласия с отстрелом до ироничных замечаний о потенциальной опасности птиц для населения. Дискуссия наглядно продемонстрировала, насколько сложно найти компромисс между сохранением дикой природы и защитой экономических интересов края.

Основными аргументами сторонников жестких мер стали жалобы охотников и рыболовов, которые фиксируют значительное снижение количества рыбы в местах гнездования и стоянок пернатых. В конечном итоге законодатели пошли на введение статуса охотничьего ресурса, что позволило легализовать процесс контроля за численностью птицы. Это решение стало результатом длительной оценки ущерба, который наносят стаи бакланов в летний и весенний периоды.

Аналогичные инициативы в регионах

Опыт Алтайского края в решении проблем с бакланами отражает общероссийскую тенденцию, когда регионы вынуждены самостоятельно изыскивать правовые способы борьбы с прожорливыми птицами. Похожая ситуация сложилась в 2025 году в Бурятии, где глава региона Алексей Цыденов открыто заявил о необходимости сокращения популяции бакланов на озере Байкал. Местные жители регулярно сообщают о том, что крупные колонии птиц практически полностью вытесняют локальные виды рыбы.

Масштабы проблемы в иных регионах подтверждают, что баклан демонстрирует высокую адаптивность к меняющимся условиям. В условиях отсутствия естественных хищников стаи птиц становятся доминирующей силой в прибрежных зонах, полностью преображая облик местных промысловых водоемов. Методики, опробованные на Алтае, могут быть приняты за основу для мониторинга ситуации и в других субъектах, сталкивающихся с аналогичными экологическими вызовами.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

