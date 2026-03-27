Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:45

Кредитный фильтр захлопнулся: жители Алтая почти лишились шансов на покупку авто в долг

Жители Алтайского края столкнулись с рекордным количеством отказов при попытках оформить автокредиты. Согласно актуальной статистике Национального бюро кредитных историй, регион занял третью строчку в списке территорий с наиболее строгими банковскими требованиями к заемщикам. По итогам февраля 2026 года доля отклоненных заявок в крае достигла 85,3%. Это ставит Алтай в один ряд с Иркутской областью и Красноярским краем, где ситуация с выдачей займов на автомобили выглядит еще более сложной. Сравнительно с январскими данными показатель отказов в крае продемонстрировал незначительное снижение, сократившись на 1,8 процента.

География кредитных отказов

Лидером антирейтинга по количеству отрицательных решений банков в последний зимний месяц стала Иркутская область. Там доля невыданных кредитов на покупку машин составила внушительные 87,8 процента. Второе место досталось Красноярскому краю с показателем 85,6 процента.

Алтайский край, расположившийся на третьей позиции с 85,3 процента, демонстрирует динамику, схожую с общероссийскими трендами. Несмотря на небольшое сентябрьское ослабление требований, большинство обращений граждан в финансовые организации по-прежнему отклоняется. Статистика НБКИ подчеркивает, что подобный фильтр заемщиков стал системным явлением для многих регионов.

Финансовые учреждения продолжают придерживаться консервативной тактики в работе с автокредитованием. Массовые отказы стали способом минимизации рисков на фоне сохраняющейся экономической турбулентности. Заемщики из затронутых регионов вынуждены тщательнее подходить к формированию своей кредитной истории перед визитом в банк.

Причины банковской осторожности

Низкий уровень одобрения напрямую связан с жесткими стандартами оценки платежеспособности клиентов. Банки остро реагируют на высокую долговую нагрузку населения, которая не позволяет выдавать средства без опасения за их возвратность.

Регуляторные требования к достаточности капитала и качеству портфеля заставляют банки избегать рискованных операций. Каждый случай финансовой несостоятельности заемщика серьезно бьет по показателям кредитной организации, что и провоцирует массовую автоматическую фильтрацию заявок.

Проблема осложняется тем, что стоимость обслуживания долга остается высокой. Даже при наличии стабильного дохода потенциальный заемщик может получить отказ из-за существующих действующих обязательств по другим кредитам или картам.

Тренды кредитного рынка

Текущая ситуация на авторынке отражает общую политику денежно-кредитного сдерживания. Банки действуют крайне избирательно, отдавая предпочтение клиентам с идеальной финансовой репутацией и отсутствием иных крупных обременений.

Эксперты полагают, что значительных перемен в ближайший квартал ожидать не стоит. Финансовый сектор продолжает работать в режиме повышенной бдительности, стараясь максимально оградить себя от невыплаты средств в сегменте автозаймов.

Для граждан в регионах с самым высоким уровнем отказов процесс покупки автомобиля в кредит становится всё более трудоемким процессом. Одобрение сегодня — это результат не только наличия денег, но и соответствия строгим параметрам, которые задает текущая макроэкономическая повестка.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

