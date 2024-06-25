В 2023 году алмазодобывающая компания "Алроса" располагала запасами алмазов объёмом 1,067 млрд каратов. По оценкам специалистов, при текущем уровне добычи этих запасов хватит как минимум на 30 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"В 2023 году "Алроса" имела в своём распоряжении 1,067 млрд каратов алмазов. Если разделить этот объём на уровень добычи в 2023 году, можно легко определить, что при текущих темпах добычи мы сможем работать с установленной экономической эффективностью более 30 лет", — пишет "Алроса".

Отмечается, что 78% запасов компании сосредоточены в недрах Республики Саха (Якутия), а 22% — в Архангельской области. Алмазы будут добываться открытым, подземным и аллювиальным способами, отмечают в "Алросе".

Компания продолжает геологоразведочные работы для развития своей минерально-сырьевой базы. На территории России обнаружено более 1 500 тел кимберлитов и родственных пород, из которых половина содержит алмазы, а в четверти установлено наличие крупных алмазов, отмечается в сообщении. В "Алросе" уточнили, что только доказанных и учтённых запасов хватит более чем на 30 лет для горнообогатительных комбинатов в Якутии и Архангельской области.

"Сейчас добыча алмазов ведётся только на уникальных месторождениях с особыми свойствами и качеством алмазного сырья, минеральным составом и типами руд, наличием инфраструктуры и мощностей для их освоения. Однако очевидно, что в будущем будут разрабатываться новые месторождения, строиться новые карьеры и рудники, а также требоваться дополнительные мощности по переработке руд", — рассказали в компании.

"Алроса" осуществляет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области, занимается разведкой, добычей и продажей, а также огранкой алмазного сырья.

Фото:commons.wikimedia.org/Géry PARENT.