Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:29

Куршевель без глянца, но с русской речью: блеск ушёл, а ценники остались пугающе реальными

Отдых в Куршевеле оказался сопоставим по цене с курортами России — туристы

Зимний сезон в Альпах вновь подтвердил устойчивый интерес к Куршевелю, включая спрос со стороны российских туристов. Несмотря на усложнившуюся логистику и рост расходов, французский курорт остается заметной точкой притяжения. При этом цены на отдых в России все чаще сравнивают с европейскими направлениями. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Цены в России и Европе: разрыв сокращается

Отдых на российских горнолыжных курортах продолжает дорожать. По оценкам участников рынка, в 2026 году средняя стоимость ночи в отелях увеличится примерно на 7% и приблизится к 4,5 тыс. рублей. Новогодняя неделя для двоих на "Красной Поляне" уже обходится примерно в 500 тыс. рублей, при этом около 300 тыс. приходится на проживание. Похожие расчеты туристы приводят и по другим направлениям, включая Шерегеш, где расходы на короткую поездку также заметно выросли, что подтверждают материалы о том, как формируется бюджет поездки в Шерегеш.
Запоздалый старт сезона в Сочи из-за нехватки снега привел к смещению спроса на вторую половину января. Часть путешественников предпочла перенести отдых, а другие — рассмотреть альтернативы за пределами страны.

Сколько стоит Куршевель для россиян

Куршевель по-прежнему воспринимается как символ роскоши, однако реальные траты зависят от формата и сроков бронирования. Апартаменты на французском курорте могут стоить от нескольких тысяч евро в неделю, тогда как отели высокого класса увеличивают бюджет в разы.
Автор блога "Юля Питер" Юлия Попова, которая провела новогодние выходные в Альпах, отмечает, что позднее бронирование напрямую влияет на итоговую сумму:

"Я летала в Куршевель в конце декабря на три дня. Русских действительно очень много и в отелях, и в ресторанах, и в очередях на подъемники. Родную речь слышно отовсюду, и сразу на душе становится очень тепло. Я бронировала все почти в последний момент, и это напрямую повлияло на бюджет", — рассказала автор блога "Юля Питер" Юлия Попова.

По ее словам, трансфер из Женевы обошелся в 45-50 тыс. рублей, проживание — около 55-60 тыс. рублей за две ночи, а ужин в ресторане стоил в среднем €80-100 на человека.

Спрос, логистика и новые реалии курорта

Несмотря на заметное присутствие россиян, до пикового спроса прошлых лет Куршевелю далеко. Прямые перелеты в Европу остаются ограниченными, а визовые процедуры усложнились. Эти факторы влияют и на перераспределение интереса внутри страны, где, по оценкам отрасли, горнолыжный туризм в России продолжает расти за счет внутренних направлений.
Переводчик и бывший заместитель председателя синдиката гидов Франции Дмитрий Мисуркин отмечает, что аудитория курорта меняется:

"Среди россиян Куршевель не пользуется особым спросом из-за сложной логистики. С 2022 года публика начала меняться, и курорт становится более семейным местом отдыха", — рассказал Дмитрий Мисуркин.

При этом стоимость ски-пассов во Франции зачастую ниже, чем в Сочи: день катания в Куршевеле стоит 5-6 тыс. рублей, тогда как в России в высокий сезон цена может быть в полтора-два раза выше. Туристы, однако, указывают и на минусы — морозы до -20 градусов и жалобы на завышенные счета в ресторанах.

В результате Куршевель постепенно утрачивает образ исключительно элитного направления, но сохраняет устойчивый спрос. На фоне роста цен внутри России выбор между отечественными курортами и Альпами для многих путешественников становится все менее однозначным.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

