Миндальное печенье на рисовой муке
Миндальное печенье на рисовой муке
Артём Соколов Опубликована сегодня в 3:22

Начал делать печенье с миндалём и мандарином к Новому году — вкусней, чем любой десерт

Миндальные печенья с мандарином готовят по зимнему рецепту к праздникам — шеф-повар

Когда наступает зимний сезон и хочется добавить в дом немного праздника, что может быть лучше, чем испечь ароматное печенье с миндалём и мандарином? Это угощение прекрасно подходит для холодных дней, создавая атмосферу уюта и тепла. Его можно не только приготовить для себя, но и подарить близким, превратив его в милый и вкусный сюрприз. Преимущество этого рецепта — печенье можно сделать заранее и хранить в баночке, так что перед праздниками не придётся тратить много времени на готовку. Давайте подробнее разберемся, как приготовить такие зимние печенья.

Ингредиенты для печенья с миндалём и мандарином

Чтобы приготовить печенье с миндалём и мандарином, вам понадобятся следующие продукты:

  • Миндаль — 140 г

  • Пшеничная мука — 140 г

  • Сливочное масло — 100 г

  • Сахарная пудра — 80 г

  • Мандарин — 3 шт. (или 4, если они маленькие)

  • Яйцо куриное — 1 шт.

  • Желток — 1 шт. (маленький)

  • Лимонный сок — 1 ст. ложка

Этого количества ингредиентов хватит на 27-30 печенек, в зависимости от того, насколько тонко вы нарежете тесто.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка ингредиентов

Прежде всего, для хорошего результата нужно тщательно выбрать ингредиенты. Мандарины должны быть плотными с тонкой кожурой, а их количество может варьироваться в зависимости от размера. Для аромата подойдут даже немного кислые фрукты. Масло должно быть мягким — если оно слишком холодное, тесто получится тяжёлым, а печенье не будет таким рассыпчатым.

Сахарную пудру разделите на две части: 70 грамм пойдет в тесто, а 10 грамм — для присыпки готовых печенек.

2. Подготовка миндаля и мандаринов

Миндаль нужно измельчить в блендере, а с одного из мандаринов аккуратно снять цедру. Кстати, мандарин можно использовать в полном объёме: нарежьте его на тонкие дольки, примерно 1-2 мм толщиной, чтобы они красиво смотрелись на печенье.

3. Замешиваем тесто

В глубокой миске смешайте яйцо с размягченным маслом, добавьте сахарную пудру (70 г), цедру мандарина и лимонный сок. Всё тщательно перемешайте, а затем добавьте муку и молотый миндаль. Масса должна быть мягкой и слегка липкой.

4. Формируем тесто

Теперь самое главное: тесто следует быстро собрать в единую массу, стараясь не перегревать его руками, чтобы печенье не получилось жестким. Тесто не нужно долго месить, достаточно просто собрать его в шар.

5. Охлаждение теста

После того как тесто собрано, оберните его в пищевую пленку, придайте форму колбаски диаметром около 4-5 см и отправьте в морозильник на 25-30 минут. Это необходимо для того, чтобы тесто стало более плотным, и печенья не расплывались при нарезке.

6. Нарезаем и готовим к выпеканию

После того как тесто охладится, достаньте его из морозильника, разверните пленку и нарежьте колбаску на тонкие шайбы толщиной 0,5-0,7 см. Пока вы готовите печенье, разогрейте духовку до 180 градусов.

7. Подготовка к выпеканию

Выстелите противень бумагой для выпечки и аккуратно выложите на него будущие печенья. С помощью кисточки или ложки нанесите на их поверхность немного желтка, чтобы при запекании они приобрели красивый золотистый оттенок. Затем на каждое печенье выложите по тонкому кружочку мандарина.

8. Выпекаем печенье

Отправьте противень в разогретую духовку и выпекайте печенье с миндалём и мандарином около 15-20 минут. Они должны стать золотистыми, но не пересушенными.

9. Завершающие штрихи

Готовые печенья достаньте из духовки, дайте им немного остыть, а затем посыпьте оставшейся сахарной пудрой. Это придаст им дополнительную сладость и завершённый вид.

Теперь у вас есть отличное зимнее печенье с миндалём и мандарином! Оно идеально подходит для хранения в плотно закрытой банке или коробке, где может оставаться свежим до трёх дней. Хранить его можно в любом месте, даже в холодильнике, если хотите, чтобы оно оставалось свежим дольше.

Советы по приготовлению

  1. Используйте только качественные ингредиенты. Хорошее масло и свежие мандарины — это залог отличного вкуса.

  2. Не перерабатывайте тесто, иначе печенье станет слишком твёрдым.

  3. Прежде чем выпекать, убедитесь, что духовка разогрета до нужной температуры, чтобы печенье не подгорело.

  4. Печенье можно сделать заранее и хранить в банке в сухом, прохладном месте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Долго месить тесто.
    Последствие: Печенье становится жёстким и твёрдым.
    Альтернатива: Быстро собрать тесто в шар, не перегревая его руками.

  2. Ошибка: Использовать слишком много масла.
    Последствие: Тесто становится слишком жирным, печенье может стать слишком мягким.
    Альтернатива: Используйте указанное количество масла для правильной текстуры.

  3. Ошибка: Не дать тесту остыть в морозильнике.
    Последствие: Печенье будет слишком мягким и расплывётся при выпекании.
    Альтернатива: Обязательно охладите тесто перед нарезкой, чтобы оно стало плотным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Легко приготовить заранее Нужно время для охлаждения теста
Прекрасно подходит для подарков Необходимо время для выпечки
Ароматное и вкусное Мандарины могут быть не всегда доступными зимой

FAQ

Как выбрать мандарины для печенья?
При выборе мандаринов для выпечки лучше ориентироваться на плоды с тонкой кожурой, они дадут более яркий аромат. Если мандарины кислые — это только на пользу рецепту!

Сколько времени можно хранить готовое печенье?
Печенье хранится в плотно закрытой коробке до трёх дней, при этом его можно оставить в обычном прохладном месте, без необходимости хранения в холодильнике.

Что лучше для теста — сливочное масло или маргарин?
Для этого рецепта лучше использовать именно сливочное масло. Оно придаёт тесту нужную текстуру и вкус.

3 интересных факта

  1. Миндаль — не только вкусный, но и полезный. Он содержит много витаминов и полезных жиров.

  2. Мандарины были привезены в Европу из Японии в XIX веке.

  3. Печенье с миндалём традиционно ассоциируется с рождественскими праздниками в Европе.

Исторический контекст

  1. Мандарины долгое время оставались экзотическими фруктами в Европе, пока не стали доступными в зимний сезон, благодаря чему они стали символом зимних праздников.

  2. В Италии традиционно готовят рождественское печенье с миндалем, которое популярно на всей территории страны.

