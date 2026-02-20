Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Макияж внешнего уголка для миндалевидного взгляда
© NewsInfo.Ru by Марина Кравцова is licensed under public domain
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 16:17

Глаза выглядят дороже без лишних слоёв: лёгкая вуаль румян меняет пропорции лица

Взгляд можно сделать более вытянутым и выразительным даже без графичной подводки и темных теней. Всё решает не столько косметика, сколько точность её нанесения и понимание анатомии глаза. Небольшая ошибка способна подчеркнуть округлость, тогда как правильные акценты визуально меняют форму. Об этом сообщает Femina.

Почему макияж иногда "округляет" глаза

Глаза круглой формы отличаются тем, что их самая высокая точка располагается строго над зрачком, а дуга века напоминает полукруг, а не вытянутый овал. В результате взгляд может казаться более распахнутым, но при этом — менее удлинённым.

Интуитивно многие стараются затемнить центр подвижного века, полагая, что так удастся скорректировать форму. Однако такой приём работает наоборот: акцент в центральной части лишь усиливает ощущение высоты глаза. Похожие ошибки часто встречаются и в других приёмах макияжа — например, когда консилер под глазами может добавить возраст, если распределён слишком плотно.

"Самая верхняя точка глаза находится чуть выше зрачка. Если мы нанесем здесь румяна, глаз сразу станет более круглым", — объясняет визажист Али Андреа.

Поэтому главная задача — сместить внимание с центра к краям, создавая горизонтальное направление. Именно этот приём помогает приблизить форму к миндалевидной и сделать черты более гармоничными.

Две зоны, которые действительно работают

Чтобы визуально "растянуть" взгляд, центр века лучше оставить нейтральным. При необходимости можно предварительно выровнять тон с помощью базы или светлых кремовых теней, но без плотного пигмента. Основной акцент переносится на две области.

1. Внешний уголок

Работа с внешним уголком — ключ к созданию более вытянутого силуэта глаза. Здесь важно не затемнить область слишком интенсивно, а аккуратно выстроить мягкую горизонтальную линию. Такой приём особенно актуален, если хочется сохранить естественность без графичных стрелок и плотных смоки.

Лучше выбирать нейтральные оттенки средней насыщенности, которые имитируют естественную тень. Наносить продукт стоит узкой кистью, распределяя его движениями из стороны в сторону и слегка заходя на нижнее веко.

"Я наношу румяна на кончики глаз движениями взад-вперед немного на нижнее веко, почти как если бы массирую ресницы", — говорит Али Андреа.

При этом жест не должен стремиться вверх — цель не в создании "кошачьего" эффекта, а в лёгком горизонтальном удлинении. Допустимо немного вывести цвет за внешний уголок, чтобы усилить иллюзию протяжённости. К слову, похожий принцип деликатного акцента используется и в трюке с ресницами, где прозрачная пудра между слоями туши помогает создать эффект наращивания без перегруза.

2. Внутренний уголок

Этот приём может показаться неожиданным, но деликатный акцент у внутреннего края глаза тоже влияет на форму. Лёгкая дымка оттенка помогает сбалансировать пропорции и поддержать миндалевидный эффект.

"Если добавить немного румян во внутренний уголок, получится настоящая миндальная форма", — уверяет визажист.

Важно соблюдать меру: слишком плотное нанесение может утяжелить взгляд, особенно если глаза расположены близко друг к другу. Кисть лучше держать ближе к концу ручки — так нажим будет мягче, а слой получится полупрозрачным. Цвет не доводят до слёзного протока, останавливаясь чуть раньше.

Как тушь усиливает эффект

Даже идеально нанесённые тени могут потерять эффект, если неправильно распределить тушь. Центр ресниц лучше не перегружать, чтобы не подчеркнуть округлость.

Стратегия проста:

  1. Сфокусироваться на внешних ресницах, тщательно прокрашивая их у корней.

  2. Сделать несколько дополнительных проходов именно по внешнему краю.

  3. В центральной части ограничиться лёгким слоем, не вытягивая ресницы максимально по длине.

  4. Внутренние ресницы прокрасить аккуратно кончиком щётки.

Так создаётся более горизонтальное впечатление, и взгляд кажется вытянутым без агрессивных линий. Грамотное распределение цвета и туши позволяет мягко изменить визуальное восприятие формы глаза, сохранив естественность. Небольшие акценты по краям работают эффективнее, чем плотный макияж в центре, а результат выглядит аккуратно и современно.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

