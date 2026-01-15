Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сырое органическое миндальная паста
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:43

Съел — и забыл про еду: кремовый продукт ломает привычку перекусывать каждые два часа

Миндальная паста помогает дольше сохранять сытость — Correio Braziliense

Здоровый перекус способен не только утолить внезапный голод, но и повлиять на общее самочувствие в течение дня. Многие сталкиваются с ситуацией, когда уже к середине утра или спустя пару часов после обеда появляется сильное чувство голода. В такие моменты особенно важно выбрать продукт, который даёт продолжительное насыщение, а не кратковременный эффект. Об этом сообщает Correio Braziliense.

Почему миндальная паста надолго убирает чувство голода

Миндальная паста всё чаще рассматривается как практичная альтернатива привычным сладким намазкам. Она производится из измельчённого миндаля, благодаря чему сохраняет ненасыщенные жиры, растительные белки и пищевые волокна. Такое сочетание замедляет пищеварение и помогает пище дольше оставаться в желудке, снижая потребность в частых перекусах.

Подобный подход хорошо вписывается в принципы осознанного питания, где важно не только количество еды, но и её влияние на организм в долгосрочной перспективе, включая обмен веществ и общее состояние здоровья, о чём нередко говорят специалисты, изучающие, как питание влияет на скорость старения организма.

Польза жиров и белков в составе

Миндаль является источником моно и полиненасыщенных жиров, которые часто называют "полезными". В рамках сбалансированного рациона они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают дольше сохранять чувство сытости. В пасте эти жиры полностью сохраняются и отвечают за её кремовую текстуру.

Не менее важны и растительные белки, участвующие в восстановлении тканей и поддержании мышечной массы. Это делает миндальную пасту актуальной для людей с активным образом жизни. Дополняют состав витамины группы B, витамин E и минералы, включая магний и кальций, что усиливает её питательную ценность.

Как правильно включать пасту в рацион

Несмотря на пользу, миндальная паста остаётся калорийным продуктом, поэтому важно следить за объёмом порций. Чаще всего достаточно 1-2 столовых ложек в день, с учётом индивидуальных потребностей и уровня физической активности.

Наиболее эффективно употреблять её в периоды выраженного голода — утром или во второй половине дня. В сочетании с цельнозерновыми продуктами и фруктами она помогает избежать резких скачков сахара в крови, аналогично тому, как это происходит, когда в рационе используют продукты, снижающие гликемическую нагрузку, например, цельнозерновую пасту.

Простые способы употребления

Миндальную пасту легко встроить в повседневное меню, не усложняя рацион. Она подходит для:
• намазывания на цельнозерновой хлеб или тосты;
• сочетания с ломтиками яблока, банана и других фруктов;
• добавления в овсянку;
• использования в качестве начинки для блинчиков;
• обогащения смузи жирами и белком.

При выборе продукта стоит обращать внимание на состав. Оптимальным вариантом считается паста, где миндаль указан как основной или единственный ингредиент, без добавленного сахара и масел.

Использование миндальной пасты как элемента перекуса может стать простым шагом к более устойчивому и сбалансированному питанию. Постепенно подбирая подходящие сочетания и наблюдая за реакцией организма, можно сделать рацион более комфортным и предсказуемым без отказа от вкуса.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.

