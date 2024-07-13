Фармацевт Елена Сапронова рассказала, что в летний период риск различных аллергий увеличивается. Она выделила несколько распространённых типов.
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Солнечная аллергия (солнечная крапивница), которая проявляется в виде волдырей после пребывания на солнце. Эта аллергия может стать хронической, и для облегчения состояния рекомендуется принимать антигистаминные препараты.
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Аллергия на укусы насекомых, которая может вызывать серьезные реакции и отеки, сохраняющиеся на следующий день. В таких случаях необходима консультация врача.
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Поллиноз (аллергия на пыльцу), характеризующийся сезонным насморком и слезотечением. При его проявлении также следует принимать антигистаминные средства.
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Аллергия на продукты, возникающая от продуктов, содержащих гистамин. В борьбе с ней используются антигистаминные препараты и сорбенты для очистки кишечника.
Фармацевт подчеркнула, что в аптечке аллергика должны присутствовать антигистаминные средства и сорбенты для очистки желудка, такие как дезлоратадин, цетиризин, эбастин, фексофенадин, а также капли цетиризин для детей.
Фото: commons.wikimedia.org/Ростислав Александрович Луценко (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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