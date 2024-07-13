Фармацевт Елена Сапронова рассказала, что в летний период риск различных аллергий увеличивается. Она выделила несколько распространённых типов.

Солнечная аллергия (солнечная крапивница), которая проявляется в виде волдырей после пребывания на солнце. Эта аллергия может стать хронической, и для облегчения состояния рекомендуется принимать антигистаминные препараты.

Аллергия на укусы насекомых, которая может вызывать серьезные реакции и отеки, сохраняющиеся на следующий день. В таких случаях необходима консультация врача.

Поллиноз (аллергия на пыльцу), характеризующийся сезонным насморком и слезотечением. При его проявлении также следует принимать антигистаминные средства.