Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NewsInfo.Ru поделился советами по защите от пуха для аллергиков и остальных людей. Врач подчеркнул, что пух в воздухе сам по себе не является аллергеном, так как это в основном целлюлоза. Основная проблема заключается в механическом раздражении слизистых оболочек, вызванном взвешенными в воздухе частицами.
Простые способы защиты включают ношение маски на улице и использование тканевых завес на окнах для предотвращения проникновения пуха в помещения. Ткань эффективно задерживает даже крупные видимые глазом частицы. Кроме того, можно использовать марлевую маску или медицинскую маску одноразового использования, а для защиты глаз подойдут обычные очки.
Болибок также отметил, что целлюлоза способна абсорбировать различные загрязнители из воздуха, что усугубляет ситуацию, добавляя химическое раздражение к механическому. Он указал на важность понимания, что в период цветения трав аллергические реакции могут усиливаться не только из-за пуха, но и из-за пыльцы.
"Что касается медикаментозной терапии в этот период, то она не избавит от механического раздражения. Независимо от приема лекарств, аллергические реакции на механические раздражители будут продолжать проявляться," — заключил Болибок.
Фото: commons.wikimedia.org/Luis Fernández García (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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