Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 88,7436
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 96,4443
Врач Болибок: для защиты от пуха при выходе на улицу можно использовать маски
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:29

Врач Болибок: для защиты от пуха при выходе на улицу можно использовать маски

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NewsInfo.Ru поделился советами по защите от пуха для аллергиков и остальных людей. Врач подчеркнул, что пух в воздухе сам по себе не является аллергеном, так как это в основном целлюлоза. Основная проблема заключается в механическом раздражении слизистых оболочек, вызванном взвешенными в воздухе частицами.

Простые способы защиты включают ношение маски на улице и использование тканевых завес на окнах для предотвращения проникновения пуха в помещения. Ткань эффективно задерживает даже крупные видимые глазом частицы. Кроме того, можно использовать марлевую маску или медицинскую маску одноразового использования, а для защиты глаз подойдут обычные очки.

Болибок также отметил, что целлюлоза способна абсорбировать различные загрязнители из воздуха, что усугубляет ситуацию, добавляя химическое раздражение к механическому. Он указал на важность понимания, что в период цветения трав аллергические реакции могут усиливаться не только из-за пуха, но и из-за пыльцы.

"Что касается медикаментозной терапии в этот период, то она не избавит от механического раздражения. Независимо от приема лекарств, аллергические реакции на механические раздражители будут продолжать проявляться," — заключил Болибок.

Фото: commons.wikimedia.org/Luis Fernández García (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Шойгу прилетел в Казахстан для участия в заседании комитета секретарей СБ ОДКБ

Шойгу прилетел в Казахстан для участия в заседании комитета секретарей СБ ОДКБ

Сергей Шойгу прибыл В Казахстан для участия в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - сообщают в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Читать полностью
Погранохрана Финляндии: у границы с РФ замечены воздушные объекты

Погранохрана Финляндии: у границы с РФ замечены воздушные объекты

Замкомандира погранслужбы Северной Карелии Самули Муртонен заявил, что финские пограничники стали регулярно замечать воздушные объекты близ границы с Россией.

Читать полностью

Общество

Диетолог Соломатина: норма употребления яиц составляет 1-2 в день

Диетолог Соломатина: норма употребления яиц составляет 1-2 в день

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала здоровым людям употреблять одно или два яйца в день, подчеркивая важность их термической обработки для предотвращения заражения сальмонеллезом.

Читать полностью
Mash: Настя Ивлеева выиграла суд у поставщицы картошки

Mash: Настя Ивлеева выиграла суд у поставщицы картошки

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева одержала победу в суде над поставщицей картошки из Оренбурга для линейки чипсов «Easy Peasy». О произошедшем пишет интернет-издание Mash.

Читать полностью

Новости