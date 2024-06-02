Специалисты назвали семь методов для уменьшения контакта с аллергенами в домашних условиях, особенно весной, когда аллергии могут обостряться. Первое правило — держать окна закрытыми, чтобы минимизировать проникновение пыли и пыльцы. Важно также использовать кондиционер с функцией очистки воздуха.
Второе правило — сразу после прихода домой снимать уличную одежду и обувь, а также стирать их после улицы. Третье — принимать душ перед сном, чтобы избавиться от пыли на коже и волосах. Четвертое — устранять пылевых клещей, избегая мягких ковриков и плюшевых игрушек или поддерживать их чистоту.
Пятое — регулярно пылесосить и проводить влажную уборку, особенно при склонности к аллергии. Шестое — не допускать питомцев в постель, чтобы избежать контакта с аллергенами на их шерсть. Седьмое правило — следить за здоровьем и при необходимости обращаться к аллергологу, сообщает News.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/MurielBendel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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