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Названы правила для аллергиков весной: необходимо закрывать окна
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:37

Названы правила для аллергиков весной: необходимо закрывать окна

Специалисты назвали семь методов для уменьшения контакта с аллергенами в домашних условиях, особенно весной, когда аллергии могут обостряться. Первое правило — держать окна закрытыми, чтобы минимизировать проникновение пыли и пыльцы. Важно также использовать кондиционер с функцией очистки воздуха.

Второе правило — сразу после прихода домой снимать уличную одежду и обувь, а также стирать их после улицы. Третье — принимать душ перед сном, чтобы избавиться от пыли на коже и волосах. Четвертое — устранять пылевых клещей, избегая мягких ковриков и плюшевых игрушек или поддерживать их чистоту.

Пятое — регулярно пылесосить и проводить влажную уборку, особенно при склонности к аллергии. Шестое — не допускать питомцев в постель, чтобы избежать контакта с аллергенами на их шерсть. Седьмое правило — следить за здоровьем и при необходимости обращаться к аллергологу, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/MurielBendel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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