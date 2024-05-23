Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией, отметив важность регулярной влажной уборки и сокращения количества пылящих предметов в доме. Она подчеркнула, что для подтверждения аллергии необходимо обратиться к терапевту или педиатру, которые направят к аллергологу. В поликлинике можно сдать кожные пробы.
Критченко также рекомендовала соблюдать гипоаллергенный быт для уменьшения симптомов аллергии, сообщает News.Ru.
Фото: flickr.com/Steven Pisano (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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