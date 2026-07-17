Сеченовские лаборатории против аллергии на кошек: новые методы обернулись отказом от старых и опасных схем

Для многих аллергия на кошек звучит как приговор с мехом и усами. Кот рядом — и через пару минут глаза слезятся, нос закладывает, а в комнате уже не до уюта. На этом фоне новость из Сеченовского университета выглядит особенно живой: российские ученые действительно делают собственную вакцину от аллергии на кошек. Об этом на этой неделе рассказали РИА Новости, а сама разработка уже перешла в стадию подготовки к доклиническим испытаниям. Но спешить с выводами тут не стоит: до реального препарата на полке еще длинная дорога.

"Лаборатория активно занимается разработкой подобных препаратов: вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований, а вакцина от аллергии на собак находится в активной разработке. С учетом генно-инженерного метода прогнозируется, что ограничений практически не будет". врач аллерголог-иммунолог Марина Кравцова

Что именно делают ученые

Речь идет не о разовой разработке "на пробу", а о полноценной линии препаратов. Ксения Рябова, врач аллерголог-иммунолог и сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, рассказала, что вакцина от аллергии на кошек уже выходит к доклиническим исследованиям. По ее словам, параллельно в работе находится и вакцина от аллергии на собак. Поводом для комментария стал Всемирный день борьбы с аллергией, который отмечается 8 июля.

Сами ученые называют это не косметической правкой старого решения, а отдельной разработкой. В разговоре с Life. ru Рябова пояснила, что команда создает АСИТ — аллерген-специфическую иммунотерапию нового поколения. Смысл простой: иммунную систему постепенно приучают не реагировать на кошачий аллерген так резко. Здесь же и отличие от бытовых представлений о вакцине, которая "ставится раз и навсегда".

В репортаже телеканала "Санкт-Петербург" Рябова отдельно подчеркнула, что их вакцина генно-инженерная. Для уже существующего препарата против аллергии на кошек используют нативные, то есть натуральные аллергены, а это дает ряд ограничений. По ее словам, именно новый метод и должен убрать большую часть этих ограничений. Это и делает историю заметной, а не просто очередной новостью про "что-то придумали в лаборатории".

Чем новая вакцина отличается от старой схемы

Здесь важно не путать термины. В обиходе слово "вакцина" обычно связывают с обычной прививкой, но в этой истории речь идет об иммунотерапии. Она не защищает от кошки как таковой, а меняет реакцию организма на аллерген. То есть задача не в том, чтобы убрать животное из уравнения, а в том, чтобы снизить бурную реакцию иммунитета.

Старая схема опирается на натуральные аллергены, и именно это создает для нее пределы. Новый вариант строится на генно-инженерном подходе, поэтому разработчики рассчитывают на меньший набор ограничений. В этом и заключается смысл проекта: не подлатать старый препарат, а сделать другой инструмент.

Марина Кравцова в разговоре с РИА Новости отметила, что речь идет о проекте, который лаборатория ведет уже не первый день. Вакцина против аллергии на кошек стала первой в этой линейке, а собачья версия идет следом. Для пациентов это означает не громкий анонс, а наличие реальной научной работы, где каждый шаг идет по своей очереди.

Если смотреть трезво, новость ценна именно технологией. Не обещаниями, не красивой оберткой и не громким словом "вакцина", а тем, что ученые пробуют иной подход. И, судя по их словам, хотят убрать слабые места, которые мешали прежним препаратам.

Что со сроками и почему их пока нет

Самый важный момент здесь — не дать себе обмануться формулировкой про клинические исследования. До них еще нужно дойти, а это отдельный и длинный путь. Сначала идет лабораторная работа, потом доклинические испытания, затем клинические этапы с участием добровольцев и только после этого регистрация. Каждый шаг занимает время, и речь идет не о месяцах.

Рябова в том же репортаже сказала это без лишней торопливости: сейчас вакцина выходит на доклинические исследования. Только если профиль безопасности подтвердится, начнутся клинические испытания, сначала на добровольцах, потом на целевых пациентах. На прямой вопрос о сроках она ответила коротко и честно: об этом еще рано говорить.

В этом, если убрать шум заголовков, и есть нормальная научная логика. Препарат нельзя выпустить только потому, что он нужен и всем хочется быстрее. Сначала его проверяют на безопасность, потом смотрят, как он работает у людей. И только после этого решают, можно ли вообще говорить о рынке.

Почему гипоаллергенных кошек не бывает

Раз уж тема зашла, стоит закрыть старый миф, который в комментариях всплывает снова и снова. Люди часто думают, что аллергия идет на шерсть, а значит, лысая кошка или короткошерстная порода должны быть безопасны. На практике все иначе: реакцию вызывают белки, которые животное выделяет со слюной и кожными железами.

Эти белки разносятся по дому вместе с частичками кожи и высохшей слюной. Шерсть здесь только переносчик, а не источник проблемы. Поэтому даже сфинкс может вызвать реакцию, хотя волос у него нет вовсе. Абсолютно гипоаллергенных пород не существует, хотя у разных кошек количество аллергенных белков действительно отличается.

Именно поэтому настоящая иммунотерапия важнее подбора "удобной" породы. Она работает не с кошкой, которую все равно не заставишь перестать выделять белки, а с реакцией самого человека. Это и есть тот путь, который может дать устойчивый результат, а не временную передышку.

"Речь не о прививке в обычном понимании. Команда разрабатывает АСИТ, аллерген-специфическую иммунотерапию нового поколения. Метод постепенно приучает иммунную систему человека не реагировать на кошачий аллерген бурно. Сама вакцина сейчас выходит на доклинические исследования". врач терапевт Алексей Поляков

Ответы на популярные вопросы

Это уже готовая вакцина, которую можно ждать в аптеке?

Нет. Пока речь идет о доклинических исследованиях. До аптеки еще несколько этапов проверки и регистрации.

Она поможет всем людям с аллергией на кошек?

Такого обещания ученые не давали. Сначала препарат должны проверить на безопасность и понять, как он работает у разных групп пациентов.

Кошачья и собачья вакцины — это один и тот же препарат?

Нет, лаборатория говорит о двух разработках. Кошачья идет первой, а собачья находится в активной разработке.

Можно ли по-прежнему считать кошек главной причиной аллергии в быту?

Аллергию вызывает не шерсть, а белки из слюны и кожных желез. Поэтому проблема не решается выбором "правильной" породы.

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