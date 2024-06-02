В интервью с ИА PrimaMedia, заведующая аллерго-распираторным ВП №3, врач-аллерголог Александра Власова отметила, что аллергия — это распространенное явление, которое может появиться у людей в любом возрасте, хотя чаще всего она проявляется в детстве и в юношестве.

Она также уточнила, что у взрослых риск развития аллергии ниже, но наличие аллергии у родственников может повысить вероятность её появления.

По словам Александры, у пульмонологов даже существует диагноз — бронхиальная астма с поздним дебютом. Она также добавила, что бурные аллергические реакции обычно происходят в течение 20-40 лет, а затем иммунитет может переключиться в другую сторону.

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