Шины, которые живут двойной жизнью: почему M+S путают даже опытных водителей

Многие водители сталкиваются с вопросом: что означает загадочная маркировка M+S на боковинах шин и можно ли использовать такие покрышки зимой или летом. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. При этом требования к обозначению зимней резины в разных странах отличаются, что порождает множество споров и мифов. Об этом сообщает Autonews.

Что означает маркировка M+S

Маркировка M+S (или варианты M&S, M. S, M-S) расшифровывается как Mud & Snow - "грязь и снег". Такие покрышки разрабатываются для езды в межсезонье, когда на дорогах может встречаться слякоть и грязь. Основная идея таких шин — обеспечить лучшее сцепление с дорожным покрытием при низких температурах по сравнению с летней резиной. Протектор у M+S более глубокий, имеет множество ламелей и сцепных кромок, что помогает эффективно удалять воду и грязь из пятна контакта.

"Маркировка M+S указывает на улучшенные сцепные свойства на грязи и снегу, но не всегда гарантирует полное соответствие зимним стандартам", — отмечается в европейских разъяснениях к закону о безопасности транспортных средств.

В странах Евросоюза такие шины могут не считаться полноценными зимними. Чтобы получить этот статус, покрышка должна иметь дополнительный символ — 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), который изображает три горные вершины со снежинкой. Этот знак подтверждает, что шина прошла сертификацию на зимние характеристики по строгим стандартам ЕС.

Законодательство в Европе и России

В Германии, Швейцарии и Швеции шины с одной лишь маркировкой M+S не признаются зимними. Только наличие знака 3PMSF позволяет им считаться подходящими для эксплуатации при снегопадах и гололеде. Соответствующие нормы закреплены в поправках к европейскому закону о безопасности транспортных средств, принятых еще в 2012 году.

В России ситуация иная. В соответствии с приложением № 8 к Техническому регламенту Таможенного союза, а также с ГОСТами 4754-97 и Р 51893-2002, шины с обозначением M+S, M. S или M-S признаются зимними даже без символа 3PMSF. Это создает неоднозначность: по формальным признакам M+S считаются зимними, однако по фактическим свойствам не всегда способны обеспечить нужный уровень безопасности при суровых морозах.

"Российские стандарты допускают использование шин M+S в зимний период, но их эксплуатация в условиях сильного гололеда требует осторожности", — говорится в технических разъяснениях Росстандарта.

Отличия шин M+S от летних

Главное различие между M+S и летними шинами заключается в рисунке протектора и составе резиновой смеси. Летние модели рассчитаны на стабильную работу при температуре выше +7 °C, тогда как M+S остаются эластичными даже при небольшом минусе. Благодаря этому автомобиль лучше держит дорогу в дождливую и холодную погоду. Однако при экстремальных морозах такие покрышки теряют сцепление, уступая полноценным зимним аналогам с альпийским символом.

Кроме того, у M+S снижена шумность и вибрация, что делает их удобными для круглогодичного использования в регионах с мягким климатом. Но при этом возрастает риск быстрого износа при жаркой погоде и ухудшения устойчивости на сухом асфальте.

Плюсы и минусы шин M+S

Покрышки с маркировкой M+S занимают промежуточное положение между летними и зимними шинами. У них есть как достоинства, так и ограничения, которые важно учитывать при выборе.

Преимущества:

Возможность эксплуатации круглый год в регионах с умеренными температурами.

Более мягкий и плавный ход по сравнению с летними шинами.

Меньше шума, чем у шипованных моделей.

Повышенная долговечность при соблюдении температурных условий.

Недостатки:

Стоимость выше, чем у летних аналогов.

Худшая управляемость на укатанном снегу и льду.

Быстрое истирание при высокой жаре.

Слабое сопротивление аквапланированию.

"Универсальность шин M+S не делает их идеальными: важно понимать, что они рассчитаны прежде всего на умеренные условия", — говорится в материалах Ассоциации производителей шин Европы.

Когда можно ездить на шинах M+S

С юридической точки зрения, использование шин с маркировкой M+S зимой не нарушает российское законодательство. По действующим нормам, такие покрышки приравниваются к зимним. Это значит, что водитель не может быть оштрафован, если не заменил их до 1 декабря. Штраф за нарушение сезонности составляет 500 рублей, но применяется только при несоответствии требованиям КоАП РФ.

Тем не менее, стоит учитывать реальные погодные условия. При температуре ниже -10 °C, обильных снегопадах и ледяной корке шины M+S не обеспечивают должного уровня сцепления. Поэтому их рекомендуется использовать лишь в межсезонье или в южных регионах России, где зимы мягкие.

Можно ли использовать M+S летом

Согласно постановлению правительства РФ № 837, запрет на эксплуатацию в летние месяцы распространяется только на автомобили с шипованными шинами. M+S к этой категории не относятся, поэтому их использование летом законно. Однако жаркий климат негативно влияет на их износ: при высоких температурах смесь становится слишком мягкой, сцепление ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Это особенно заметно при движении по сухому асфальту.

Таким образом, M+S можно рассматривать как компромиссный вариант, но не как полноценную замену сезонной резине. Для водителей, которым важна безопасность и предсказуемость поведения машины, лучше иметь два комплекта шин — летний и зимний.

Сравнение шин M+S и зимних моделей с 3PMSF

Главное различие между M+S и 3PMSF заключается в сертификации и поведении на зимней дороге.

Тестирование: шины с 3PMSF проходят специальные испытания на сцепление и торможение на снегу, чего не требуется для M+S. Температурный диапазон: M+S рассчитаны на диапазон от +5 до -7 °C, тогда как 3PMSF сохраняют эластичность при -20 °C и ниже. Безопасность: шины с альпийским символом лучше держат дорогу в условиях гололеда. Износ: M+S долговечнее при межсезонной эксплуатации, но быстрее изнашиваются зимой.

Таким образом, если климат региона отличается суровыми зимами, приоритет стоит отдавать шинам с маркировкой 3PMSF.

Советы по выбору шин M+S

Чтобы шины M+S служили долго и обеспечивали безопасность, важно учитывать несколько факторов:

Климат региона. Если зима мягкая и без частых снегопадов, M+S подойдут отлично. Стиль вождения. Для спокойной езды по городу универсальные шины будут комфортны. Температурный режим. Не стоит эксплуатировать их при устойчивых температурах ниже -10 °C. Давление и состояние протектора. Регулярная проверка продлевает срок службы. Бренд и сертификат. Известные производители указывают точные данные о сертификации, что помогает избежать подделок.

Популярные вопросы о шинах M+S

Можно ли использовать M+S круглый год?

Да, но только в регионах с мягким климатом, где температура редко опускается ниже -10 °C.

Чем M+S отличаются от зимних шин с символом снежинки?

Последние проходят сертификацию 3PMSF и демонстрируют лучшую управляемость на снегу и льду.

Разрешено ли ездить на M+S летом?

Да, законодательство не запрещает, но стоит помнить, что в жару такие шины быстро изнашиваются.