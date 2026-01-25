Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)
Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)
© https://pixabay.com by profivideos is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована вчера в 23:37

Хотела пойти на тренировку — и внезапно передумала: причина оказалась не в лени

Учёные связали пропуски тренировок с мышлением "всё или ничего"

Иногда всё выглядит идеально: в календаре стоит тренировка, форма приготовлена, мотивация вроде бы есть. Но наступает момент — и вы внезапно находите причину не идти. Новое исследование объясняет, что часто дело не в "лёгкой лени", а в привычной установке "всё или ничего": если нельзя выполнить план полностью, проще не делать ничего. Об этом сообщает Мичиганский университет со ссылкой на работу, опубликованную в BMC Public Health.

Откуда берётся эффект "всё или ничего"

Поведенческий учёный Мишель Сигар из Мичиганского университета отмечает: люди с этой установкой воспринимают тренировку как набор жёстких требований. Если выполнить их не получается — например, нет времени на полный комплекс или сил на "правильный" темп — запускается логика отказа. Не адаптировать, а отменить.

"Мышление "всё или ничего", связанное с упражнениями, возникает, когда определённый план упражнений становится нерабочим. В этот момент, когда люди не могут полностью придерживаться своего плана ("все"), они выбирают вовсе не тренироваться, вместо того чтобы изменить план", — говорит Мишель Сигар.

В исследовании участвовали 27 взрослых (19-79 лет), которые пытались регулярно заниматься спортом, но не смогли удержать привычку. Учёные провели четыре фокус-группы и выделили четыре элемента, из которых складывается этот психологический "срыв".

Четыре причины, почему план ломается

  1. Жёсткие стандарты "правильной тренировки". Многие участники считали, что короткая или лёгкая нагрузка "не считается". В итоге 10 минут движения воспринимались как провал, а не как вклад.
  2. Поиск оправданий, чтобы не начинать. Тренировка кажется слишком затратной: "тяжело", "больно", "неприятно". Когда план звучит как испытание, мозг выбирает избегание.
  3. Ощущение, что спорт проигрывает ежедневным делам. В перегруженном расписании тренировка становится первой жертвой: её проще отложить, чем дедлайн или бытовые задачи.
  4. Недоумение и внутренний конфликт. Люди помнят, что раньше спорт приносил удовольствие и пользу, но не понимают, почему сейчас они не могут "собрать себя". Это подпитывает чувство вины — и снова ведёт к отказу.

Сигар объясняет, что такая установка увеличивает "стоимость" тренировки в момент выбора. Когда вы устали и перегружены, немедленные затраты кажутся намного выше будущей выгоды, поэтому бездействие начинает выглядеть рациональным.

Как перестроить мышление, чтобы не срываться

Исследователи предлагают три сдвига в подходе, которые помогают выйти из ловушки "идеально или никак".

"Мышление "всё или ничего" создаёт высокие затраты на занятия спортом", — говорит Мишель Сигар.

"Не вините себя"

Сигар подчёркивает: культурная "формула" упражнений часто устроена так, что люди воспринимают любой сбой как личную слабость. На деле проблема нередко в нереалистичных ожиданиях, а не в характере.

Выбирайте "достаточно хорошо", а не "идеально"

Если план рушится, это не повод отменять движение целиком. Короткая прогулка, растяжка или 10-15 минут простых упражнений — это не "ноль", а поддержание привычки и сигнал мозгу, что вы всё ещё в процессе.

Не становитесь пленником прошлого опыта

Негативные тренировки в прошлом — когда было тяжело, стыдно, больно или "не получилось" — могут незаметно демотивировать сейчас. Важно признать этот след и строить новый опыт более реалистично, без наказания себя "через спорт".

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программы бега разделили по уровню физической подготовки — тренеры вчера в 14:58
Бег кажется простым — и в этом ловушка: неправильный темп старит тело быстрее, чем годы

Бег подходит всем, если программа подобрана правильно. Как учесть цели, уровень подготовки и нагрузку, чтобы тренировки были полезными и безопасными.

Читать полностью » Потоотделение усиливается при физической нагрузке для охлаждения тела — врачи вчера в 9:10
Потеют раньше остальных — и это преимущество: тренированное тело запускает защиту первым

Обильный пот во время тренировок часто вызывает тревогу, но за этим процессом стоят естественные механизмы организма, условия среды и уровень подготовки.

Читать полностью » Тип мышечных волокон влияет на сжигание жира при тренировках — Панов тренер 23.01.2026 в 21:24
Вес стоит, а у подруги тает: один скрытый механизм в мышцах ломает все попытки похудеть

Тип мышечных волокон влияет на то, как организм сжигает жир и реагирует на нагрузку. Понимание этих процессов помогает выстроить тренировки эффективнее.

Читать полностью » Разминка снижает риск болевых проблем до 60% — Daily Express 23.01.2026 в 18:31
В январе травмы в спортзале растут — энтузиазм толкает на одну опасную ошибку

В январе спортзалы переполняются, но резкий старт тренировок повышает риск травм. Эксперты советуют разминку, плавное наращивание нагрузки и 7 простых правил.

Читать полностью » Дефицит жидкости во время тренировок ускоряет утомление организма — врачи 23.01.2026 в 15:43
Одна привычка на тренировке ускоряет усталость: кажется мелочью, а результат бьёт по самочувствию

Как выбрать напиток для тренировок, сколько воды действительно нужно организму и почему гидратация влияет на выносливость и восстановление.

Читать полностью » Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела 23.01.2026 в 14:27
Отжимания перестают быть простыми: меняю одну деталь — и мышцы горят по-новому

Отжимания — не такое простое упражнение, как кажется. Пять вариаций помогут разнообразить домашнюю тренировку и прокачать силу без оборудования.

Читать полностью » Физическая нагрузка не всегда полезна и иногда требует паузы — учёные 23.01.2026 в 13:22
Тренировка по плану — а тело против: состояния, при которых нагрузка нажимает кнопку разрушения

Когда тренировка действительно приносит пользу, а когда лучше сделать паузу? Разбираем ситуации, в которых отдых работает эффективнее зала.

Читать полностью » Правильное дыхание во время тренировок снижает одышку и усталость — тренеры 23.01.2026 в 5:33
Пульс зашкаливает, голова плывёт: дыхательная привычка превращает нагрузку в опасный стресс

Нехватка воздуха и быстрая усталость на тренировках часто связаны не с формой, а с дыханием. Разбираемся, как дышать правильно в разных видах нагрузки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Напряжённые позы во сне усиливают утреннюю раздражительность — Yahoo! France
Красота и здоровье
Отсутствие эмоций указывает на защитную реакцию психики — психолог Трэверс
Туризм
Турпоток в Африку вырос на 10,1% за январь–сентябрь 2025
Дом
Воск свечи убрал скрип кровати в стыках рамы - Радек Тесар
Садоводство
Древесная зола улучшила рост салата и шпината на грядках - House Digest
Красота и здоровье
Зёрна граната обеспечивают организм пищевыми волокнами — Daily Galaxy
Питомцы
У кошек не выявили научных подтверждений лунатизма — Le Mag du Chat
Красота и здоровье
Врачи госпитализировали пациентку после чатов с GPT - Live Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet