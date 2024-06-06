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Мурашко: в 2024 году в России не снизилось потребления алкоголя
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 6:15

Мурашко: в 2024 году в России не снизилось потребления алкоголя

На Петербургском международном экономическом форуме 2024 министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поделился данными об уровне потребления спиртных напитков россиянами. О произошедшем сообщают в РИА Новости.

За прошедшие пять месяцев, по сведениям Михаила Мурашко, доля россиян, употребляющих спиртные напитки, не снизилась. По его мнению, для того, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону, необходимо создать один чёткий комплексный подход и создать работающую систему, которой будут придерживаться все граждане. Если осуществить эту задачу, то получиться помочь россиянам создать привычку и выработать желание придерживаться ЗОЖ.

Ранее был внесён законопроект, который разрешает продавать с 1 июня спиртные напитки в летних заведениях. Правила созданы для определённых зон, которые подразумевают временную конструкцию, прилегающую к территории общепита.

В середине апреля профессор Иван Соловьёв заявил, что необходимо прекратить продажу спиртных напитков, находящихся в упаковке объёмом от 50 до 250 мл. По его словам, россияне желают купить подобную продукции из-за её низкой стоимости.

Фото: Михаил Фролов (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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