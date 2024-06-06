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Депутат ГД Хамзаев: надо запретить продажу алкоголя на День России
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 5:47

Депутат ГД Хамзаев: надо запретить продажу алкоголя на День России

Единоросс Хамзаев объяснил, что торжественные дни для Российской Федерации должны проходить как можно более безвредно для граждан.

Султан Хамзаев подчеркнул важность закрепления определённых установок для розничных точек о приостановлении на один день продажи спиртных напитков. В качестве праздника был выбран День России — 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.

Депутат заявил, что необходимые документы об ограничении продажи спиртных напитков будут направлены в правительство и действующим высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.

Как минимум 15 российских регионов ввели запрет на продажу в торжественные дни. Они сделали невозможным покупку в определённых местах и часах. По словам Султана Хамзаева, такое решения привело к улучшению показателей совершения преступлений.

Единоросс Хамзаев хотел сделать полный запрет на алкогольную продукцию в майские праздники ещё в апреле. Тогда он направил заявление Михаилу Мишустину на рассмотрение. Он объяснил, что необходимо повысить и уберечь здоровье россиян, а главное — трезво провести праздные дни для всей страны. Изначально о государственном празднике Российской Федерации, который отмечается 12 июня, он не говорил. Вместо него он предлагал ввести ограничение с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Фото: AleksAleksAleks (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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