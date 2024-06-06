Единоросс Хамзаев объяснил, что торжественные дни для Российской Федерации должны проходить как можно более безвредно для граждан.
Султан Хамзаев подчеркнул важность закрепления определённых установок для розничных точек о приостановлении на один день продажи спиртных напитков. В качестве праздника был выбран День России — 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.
Депутат заявил, что необходимые документы об ограничении продажи спиртных напитков будут направлены в правительство и действующим высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.
Как минимум 15 российских регионов ввели запрет на продажу в торжественные дни. Они сделали невозможным покупку в определённых местах и часах. По словам Султана Хамзаева, такое решения привело к улучшению показателей совершения преступлений.
Единоросс Хамзаев хотел сделать полный запрет на алкогольную продукцию в майские праздники ещё в апреле. Тогда он направил заявление Михаилу Мишустину на рассмотрение. Он объяснил, что необходимо повысить и уберечь здоровье россиян, а главное — трезво провести праздные дни для всей страны. Изначально о государственном празднике Российской Федерации, который отмечается 12 июня, он не говорил. Вместо него он предлагал ввести ограничение с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Фото: AleksAleksAleks (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Аналитик Озер: Путин отправил чёткий сигнал Анкаре
Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге выразил недовольство действиями Анкары.
CNN: Трамп может быть лишён лицензии на ношение оружия
Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, лишится права на ношение оружия после того, как его признали виновным в фальсификации деловой документацией.
Диетолог Журавлёва: польза молочных продуктов переоценена
Диетолог Полина Журавлёва объяснила, почему молочные продукты больше не считаются панацеей, и стоит ли исключать их из своего питания.
Атапин: мошенники под видом работодателя получают доступ к картам
Адвокат Владимир Атапин рассказал о том, что в девяностые и нулевые годы наиболее распространенным способом обмана работников была невыплата заработной платы.