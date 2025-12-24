Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белое и красное вино
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:35

Алкоголь с жирной пищей — больше не беру это на Новый год: вот как я избавилась от тяжести в животе

Алкоголь с жирной пищей перегружает печень на праздниках — советы Екатерины Кашух

Новогодние праздники традиционно связаны с обильными застольями, которые могут стать настоящим испытанием для организма. Гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух предупреждает, что некоторые популярные новогодние блюда, которые по отдельности не вызывают проблем, в сочетании могут серьёзно перегрузить пищеварительную систему. В интервью Life.ru специалист дала несколько полезных рекомендаций, как избежать негативных последствий для пищеварения.

Опасные сочетания на праздничном столе

Одно из самых "неблагоприятных" сочетаний — это алкоголь и жирная пища. Спиртное стимулирует выработку желудочного сока, но одновременно замедляет метаболизм жиров. Это может привести к тяжести в желудке и значительной нагрузке на печень.

"Особенно тяжело переносятся комбинации крепкого алкоголя с майонезными салатами, колбасами и жареным мясом", — предупреждает Екатерина Кашух, гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест".

Также, по словам Кашух, не менее опасно совмещение алкоголя с сладкими продуктами. Газированные напитки и шампанское дополнительно раздражают слизистую оболочку желудка, что может привести к вздутию, болям в животе и обострению хронических заболеваний пищеварительной системы.

Остерегайтесь майонезных салатов

Особое внимание гастроэнтеролог советует уделить салатам, заправленным майонезом, особенно если они долго находятся вне холодильника. Жиры и белки в таких блюдах создают идеальные условия для размножения бактерий.

"Даже если вкус кажется привычным, риск пищевого отравления возрастает уже через несколько часов хранения вне холодильника", — уточняет специалист.

Как избежать переедания и перегрузки пищеварения

Чтобы избежать переедания и минимизировать нагрузку на пищеварительную систему, Кашух рекомендует начинать застолье с лёгких закусок — овощей, зелени, нежирной ветчины или нежирных сортов сыра. Важно есть медленно, делать паузы между блюдами и не пробовать всё сразу.

Пить спиртное лучше чередовать с водой, например, один бокал вина, затем один бокал воды.

"Не смешивайте алкогольные напитки между собой и не употребляйте больше одной порции алкоголя в час, чтобы печень могла справиться с нагрузкой", — добавляет гастроэнтеролог.

Если после праздников у вас остались сомнения относительно свежести блюд, лучше от них отказаться. Здоровье важнее праздника.

Витамины для глаз без назначения врача могут быть опасны — офтальмолог Левина вчера в 16:56
Пьют для зрения, а получают проблемы: почему витамины работают не так, как ждут

Витамины для зрения не работают без показаний. Офтальмолог объяснила, почему здоровье глаз начинается с питания, а не с добавок.

Читать полностью » Домашняя еда и щадящие способы готовки снижают риск проблем с ЖКТ — диетолог Калинчев вчера в 16:50
Кишечник прощает многое, но не это: привычка в питании, которая разрушает ЖКТ

Почему домашняя еда лучше переносится кишечником и как соусы и фастфуд провоцируют гастрит — объясняет диетолог.

Читать полностью » Реакция зуба на холодное и горячее может быть признаком кариеса — стоматолог Комарова вчера в 16:41
Боли ещё нет, а разрушение идёт: чувствительность зубов выдает скрытую угрозу

Чувствительность зубов без боли может быть первым признаком кариеса. Стоматолог объяснила, почему нельзя ждать, пока зуб начнёт болеть.

Читать полностью » Зимой аппетит усиливается из-за физиологии, а не слабой воли — диетолог Соломатина вчера в 16:36
Хочется есть чаще и больше — и это не слабость: что происходит с телом зимой

Зимой организм требует больше еды не случайно. Диетолог объяснила, как холод, световой день и гормоны влияют на аппетит и вес.

Читать полностью » Праздничная еда редко приводит к набору веса — эндокринолог Джозеф вчера в 16:29
Праздничный стол ни при чём: главная ловушка для фигуры прячется в другом месте

Праздничная еда редко виновата в лишних килограммах. Эксперт объяснил, что на самом деле мешает сохранить форму в декабре.

Читать полностью » Грипп начинается резко с высокой температуры и интоксикации — эпидемиолог Семейкина вчера в 16:19
Бьёт сразу и без предупреждения: грипп начинается не так, как обычная простуда

Грипп развивается стремительно и резко отличается от ОРВИ. Эпидемиолог объяснила ключевые симптомы и рассказала об эффективности сезонной вакцины.

Читать полностью » Минеральная вода укрепляет волосы и облегчает расчёсывание — трихологи вчера в 16:04
Перестала верить шампуням — делаю так и волосы стали заметно крепче

Натуральный уход за волосами остаётся актуальным даже при обилии современных средств. Простые домашние рецепты помогают укрепить волосы, сделать их мягче и улучшить внешний вид без больших затрат.

Читать полностью » Опасных мутаций коронавируса не выявлено — глава Роспотребнадзора Попова вчера в 15:27
Коронавирус без сюрпризов, но под колпаком: что сейчас происходит с мутациями

Роспотребнадзор не фиксирует новых опасных мутаций коронавируса, но продолжает усиленный мониторинг ситуации.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Воспитание щенка необходимо начинать с первых дней — кинологи
Общество
Совет Федерации расширил круг заказчиков целевого обучения — ТАСС
Дом
Губки заняли третье место по бактериям дома — Европейская академия микробиологии
Общество
Совет Федерации продлил эксперимент с двумя экзаменами для девятиклассников до 2029 года
Общество
Нилов заявил об отсутствии планов повысить пенсионный возраст — ТАСС
Экономика
Ипотека в России в ноябре выросла на 1,4% — Банк России
Общество
Секрет удачного подарка ребенку прост — эксперт по этикету Грохотова
Россия
1990-е годы стали самым желанным десятилетием для Нового года — аналитики
