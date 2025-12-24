Алкоголь с жирной пищей — больше не беру это на Новый год: вот как я избавилась от тяжести в животе

Новогодние праздники традиционно связаны с обильными застольями, которые могут стать настоящим испытанием для организма. Гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух предупреждает, что некоторые популярные новогодние блюда, которые по отдельности не вызывают проблем, в сочетании могут серьёзно перегрузить пищеварительную систему. В интервью Life.ru специалист дала несколько полезных рекомендаций, как избежать негативных последствий для пищеварения.

Опасные сочетания на праздничном столе

Одно из самых "неблагоприятных" сочетаний — это алкоголь и жирная пища. Спиртное стимулирует выработку желудочного сока, но одновременно замедляет метаболизм жиров. Это может привести к тяжести в желудке и значительной нагрузке на печень.

"Особенно тяжело переносятся комбинации крепкого алкоголя с майонезными салатами, колбасами и жареным мясом", — предупреждает Екатерина Кашух, гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест".

Также, по словам Кашух, не менее опасно совмещение алкоголя с сладкими продуктами. Газированные напитки и шампанское дополнительно раздражают слизистую оболочку желудка, что может привести к вздутию, болям в животе и обострению хронических заболеваний пищеварительной системы.

Остерегайтесь майонезных салатов

Особое внимание гастроэнтеролог советует уделить салатам, заправленным майонезом, особенно если они долго находятся вне холодильника. Жиры и белки в таких блюдах создают идеальные условия для размножения бактерий.

"Даже если вкус кажется привычным, риск пищевого отравления возрастает уже через несколько часов хранения вне холодильника", — уточняет специалист.

Как избежать переедания и перегрузки пищеварения

Чтобы избежать переедания и минимизировать нагрузку на пищеварительную систему, Кашух рекомендует начинать застолье с лёгких закусок — овощей, зелени, нежирной ветчины или нежирных сортов сыра. Важно есть медленно, делать паузы между блюдами и не пробовать всё сразу.

Пить спиртное лучше чередовать с водой, например, один бокал вина, затем один бокал воды.

"Не смешивайте алкогольные напитки между собой и не употребляйте больше одной порции алкоголя в час, чтобы печень могла справиться с нагрузкой", — добавляет гастроэнтеролог.

Если после праздников у вас остались сомнения относительно свежести блюд, лучше от них отказаться. Здоровье важнее праздника.