Умная колонка "Яндекса" "Алиса" отказывается отвечать на вопрос о принадлежности Донбасса из-за того, что компания, которая претендует стать крупной и международной, боится санкций. Об этом NewsInfo.Ru рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Они это не загружают, поскольку "Яндекс" претендовал на то, чтобы стать крупной международной компанией, боялся попасть под всевозможные санкции и прочее. Сейчас проходит сделка по покупке "Яндекса". Сначала была частичная покупка. Насколько я понимаю, сейчас все остатки "Яндекса" перекупаются. Происходит перелокализация компании из Голландии, из Казахстана под российскую юрисдикцию", — рассказал он.

Парламентарий уверен, что после этого будет меняться и политика компании.

"Поэтому в ближайшей перспективе — полгода, год мы увидим обновленные сервисы "Алисы" и так далее", — добавил Матвейчев.

Депутат также исключил, что в настоящее время к "Яндексу" придут с вопросами

Задача состоит в том, чтобы раз и навсегда в корне решить эту проблему не только конкретно с вопросом Донбасса, но и массой других была проблем. Года два назад до того, как все покупки были, вообще "Яндекс" вытворял такие вещи. У меня даже фотографии сохранились от топа "Яндекса", я делал скриншоты, там вся эта пятерка или десятка новостей, которая тогда публиковалась, была сплошь антироссийская, антигосударственная. Они занимались такой гигантской манипуляцией нашего массового сознания! Сейчас, слава богу, уже этого нет", - отметил он.

По его словам, сейчас в "Яндексе" произошел "очень серьёзный" прогресс, в связи с чем нужно подождать, пока всё наладится.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание, что «Алиса» и «Маруся» не отвечают на политические вопросы в отличие от ChatGPT. В «Яндексе» подчеркнули, что ответы не редактируются, а «ошибки» в некоторых темах могут привести к запрету.

Фото: скриншот сайта alice.yandex.ru