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Французский политик Алио: Украине необходимы мирные переговоры
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:02

Французский политик Алио: Украине необходимы мирные переговоры

Предствитель победившей на выборах в Европарламент французской партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил о необходимости мирных переговоров по Украине.

"Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине", сказал политик в эфире французской радиостанции Europe 1.

Алио добавил, что конфликт на Украине и в Израиле, как и другие боевые действия в мире, можно закончить в кратчайшие сроки при дипломатическом подходе. Француз подчеркнул, что "Украина имеет право защищать себя", но западные страны "подлили слишком много масла в огонь".

Ранее замглавы МИД РФ Грушко заявил, что "мирный саммит" в Швейцарии призван поддержать "антироссийский психоз" на Западе.

Фото: pixabay. com/Флориан Пирчер (Creative Commons Zero).

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