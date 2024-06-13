Предствитель победившей на выборах в Европарламент французской партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил о необходимости мирных переговоров по Украине.
"Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине", сказал политик в эфире французской радиостанции Europe 1.
Алио добавил, что конфликт на Украине и в Израиле, как и другие боевые действия в мире, можно закончить в кратчайшие сроки при дипломатическом подходе. Француз подчеркнул, что "Украина имеет право защищать себя", но западные страны "подлили слишком много масла в огонь".
Ранее замглавы МИД РФ Грушко заявил, что "мирный саммит" в Швейцарии призван поддержать "антироссийский психоз" на Западе.
Фото: pixabay. com/Флориан Пирчер (Creative Commons Zero).
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