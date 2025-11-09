Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by chandlervid85 is licensed under public domain
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 21:29

Пришельцы оставили нам дары на Луне: технологические артефакты, спрятанные среди металлов

Эллери: техносигнатуры на Луне могут указывать на присутствие инопланетных зондов

В середине XX века человечество сделало первые шаги к осознанию того, что космос может быть не просто безмолвным фоном, а местом, где уже есть следы другой цивилизации. Идея самовоспроизводящихся зондов фон Неймана — одна из самых интригующих концепций, способных объяснить, как высокоразвитые инопланетяне могли бы исследовать Галактику, не покидая собственную планету.

Концепция, изменившая представления о жизни во Вселенной

В 1949 году выдающийся физик и математик Джон фон Нейман представил идею "универсального конструктора" — машины, способной создавать свои копии. Уже после его смерти коллеги собрали и издали труды учёного в книге "Теория самовоспроизводящихся автоматов". Этот труд стал философской и инженерной основой для дальнейших исследований искусственного интеллекта, робототехники и космической инженерии.

Позднее участники программы SETI — проекта по поиску внеземного разума — задумались: а что, если разумные цивилизации уже давно используют подобные зонды для исследования звёздных систем? Теоретические расчёты показывают, что один запущенный зонд способен за несколько эпох заполнить всю Галактику своими копиями.

Скрытые гости Солнечной системы

Современный исследователь, профессор инженерии Алекс Эллери из Карлтонского университета, утверждает, что такие аппараты могли уже побывать в нашей Солнечной системе — а, возможно, до сих пор здесь. Его новая работа, опубликованная на платформе arXiv, предлагает сместить фокус исследований SETI на поиск техносигнатур, которые могли бы оставлять эти зонды.

"Зонды могут быть повсюду: в кратерах на Луне или скрываться в поясе астероидов и поясе Койпера", — отметил профессор Алекс Эллери.

По его мнению, учёным стоит искать не радиосигналы, а материальные следы технологической активности — от изотопных аномалий до необычных магнитных возмущений на поверхности Луны.

Зачем нужны самовоспроизводящиеся зонды

По Эллери, главная мотивация цивилизаций к созданию подобных аппаратов — выживание. Это может быть стремление избежать гибели вместе со своей звездой, угроза уничтожения от более развитого вида или осознание того, что технологический прогресс может обернуться катастрофой. Самовоспроизводящиеся зонды — универсальный способ продлить существование вида.

"Зонды инопланетян будут руководствоваться соображениями выживания в местной среде… наука сама по себе не является движущей силой", — пояснил профессор Алекс Эллери.

Эти машины не нуждаются в воздухе, пище или отдыхе. Они могут использовать местные ресурсы — добывать металлы из астероидов, использовать энергию звёзд или ядерные реакции. В отличие от живых организмов, такие зонды могут действовать бесконечно долго, адаптируясь к условиям любой системы.

Шесть этапов межзвёздной экспансии

Эллери предложил модель поведения самовоспроизводящихся зондов:

  1. Выбор астероидов и лун как источников сырья.

  2. Создание исследовательских аппаратов для анализа системы.

  3. Строительство баз для репликации.

  4. Производство копий зондов.

  5. Долгосрочные исследования системы.

  6. Выполнение специализированных миссий — например, подготовка космических станций для будущих поселенцев.

Каждый этап оставляет свои следы — техносигнатуры, которые человечество может попытаться обнаружить.

Луна как идеальная база

По мнению Эллери, Луна — наилучшее место для размещения таких аппаратов. Её поверхность богата металлами и минералами, пригодными для строительства. Учёный предполагает, что инопланетные зонды могли использовать ядерные реакторы типа Magnox, работающие на уране и графите. Их следы можно выявить по изотопным соотношениям тория-232, неодима-144 и бария-137.

"Если нас посетили, то среди астероидных металлов может быть спрятан дар в обмен на добычу наших ресурсов", — добавил профессор Алекс Эллери.

Он называет этот "дар" универсальной машиной для строительства, которую человечество могло бы использовать, достигнув достаточного уровня технологий.

Исторический контекст

Идея самовоспроизводящихся зондов не нова. Ещё в 1970-х астрофизики, включая Грегори Мэтлоффа, предполагали, что именно такие аппараты могут объяснить парадокс Ферми — почему, несмотря на высокую вероятность существования внеземных цивилизаций, мы их не видим. Возможно, их зонды давно здесь — просто скрыты среди миллионов астероидов и спутников.

Что искать учёным

Эллери предлагает обратить внимание на:

  • аномальные соотношения изотопов на Луне;
  • магнитные возмущения, не связанные с геологическими процессами;
  • необычные структуры в кратерах и в астероидных поясах.

Такие признаки могут указывать на деятельность искусственных объектов, скрытых под поверхностью.

Три интересных факта

  1. Только в поясе Койпера находится около 100 миллионов тел — идеальных мест для укрытия зондов.

  2. Внесолнечные планетезимали, падающие на белые карлики, состоят из тех же элементов, что и астероиды нашей системы.

  3. Некоторые учёные считают, что зонды могли заниматься панспермией — "засевом" планет живыми организмами.

Мифы и правда

Миф: инопланетные зонды обязательно будут огромными.
Правда: современные технологии позволяют создавать микрозонды размером с насекомое.

Миф: если бы зонды существовали, мы бы их давно нашли.
Правда: мы исследовали лишь малую часть Солнечной системы — менее 1% всех объектов.

Миф: поиски техносигнатур — фантастика.
Правда: NASA и ESA уже разрабатывают проекты по их обнаружению.

FAQ

Как искать техносигнатуры?
С помощью спектрального анализа изотопов и радиолокации лунных недр.

Почему Луна так важна для SETI?
Она стабильна, не имеет атмосферы и может хранить следы древней активности миллионы лет.

Когда начнутся реальные поиски?
Первые программы могут стартовать в конце десятилетия в рамках лунных миссий NASA и ESA.

А что если…

Если гипотеза Эллери верна, человечество может оказаться не первопроходцем, а наследником космической эстафеты, начатой миллионы лет назад. Возможно, где-то под серой пылью Луны ждёт не просто артефакт — а ключ к следующей ступени цивилизационного развития.

