Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 5:35

Первый крупный шаг за три года: Сабрина Карпентер готовит сюрприз для зрителей

Сабрина Карпентер сыграет главную роль в киномюзикле "Алиса в Стране чудес" — Variety

Сабрина Карпентер готовится к важной вехе в своей карьере: она исполнит главную роль в новом киномюзикле "Алиса в Стране чудес". Этот проект обещает стать заметным событием в мире кино и музыки, так как актриса не только выйдет на экраны в роли главной героини, но и примет участие в продюсировании вместе с известным продюсером Марком Платтом. Релиз картины обеспечит студия Universal Pictures, а за режиссуру и сценарий отвечает Лорен Скафария, автор фильмов "Я люблю Лос-Анджелес" и "Наследников".

Роль и участие Сабрины Карпентер

Для Сабрины Карпентер эта работа станет первой крупной актёрской ролью за последние три года. Ранее она снималась в фильмах "Рост Джоди" и "Приключения няни", но проект "Алиса в Стране чудес" отличается масштабом и жанровым разнообразием. Актриса сочетает в себе таланты певицы и актрисы, что идеально подходит для киномюзикла.

Карпентер будет не просто актрисой, но и продюсером ленты. В создании фильма также задействованы Лесли Моргенштейи и Элиза Копловиц Даттон из Alloy Entertainment, что добавляет проекту дополнительный профессиональный уровень.

История проекта

Идея полнометражного мюзикла "Алиса в Стране чудес" появилась ещё в 2020 году, когда Netflix приобрела права на его создание у компании At Last Productions, принадлежащей Карпентер. Однако с того момента релиз не состоялся, и теперь проект получает новую жизнь под крылом Universal Pictures.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать масштаб подготовки к мюзиклу.
Последствие: усталость, снижение качества исполнения.
Альтернатива: продуманная подготовка — вокальные тренировки, хореография и регулярный отдых.

А что если…

…Сабрина Карпентер возьмёт на себя больше функций продюсера? Такой подход позволит ей контролировать творческий процесс, но потребует дополнительной концентрации и времени.

Плюсы и минусы участия в мюзикле

Плюсы:

  • возможность проявить вокальные и актёрские таланты.

  • участие в международном проекте крупной студии.

  • продюсерский опыт и творческий контроль.

Минусы:

  • высокая нагрузка и стресс на съёмочной площадке.

  • сжатые сроки подготовки к сложным сценам.

  • необходимость совмещать несколько ролей одновременно.

Мифы и правда

Миф: киномюзикл — это лёгкая работа.
Правда: требуется интенсивная подготовка вокала, танцев и актёрского мастерства.

Миф: продюсерская роль — это только бумажная работа.
Правда: продюсер активно участвует в творческом процессе, принимает решения и отвечает за результат.

Миф: съёмки мюзиклов не влияют на карьеру певца.
Правда: успешный мюзикл может существенно повысить популярность и расширить аудиторию.

Исторический контекст

Киномюзиклы продолжают оставаться важной частью американской киноиндустрии. Ранние версии "Алисы" экранизировались в 1930–1960-х годах, но современный мюзикл сочетает в себе новые технологии, вокальные номера и хореографию, что позволяет привлечь зрителей всех возрастов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе рассталась после двух с половиной лет отношений — Daily Mail вчера в 20:55
Любовь на красной дорожке не спасла: Дженнер и Шаламе снова разлучены

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались после двух с половиной лет отношений, однако разрыв может быть временным.

Читать полностью » Работать вместе с братьями фантастически — Джо Джонас вчера в 20:03
Подколы, смех и доверие: как Jonas Brothers сохраняют дружбу десятилетиями

Братья Джонас рассказали о том, как сохраняют дружбу и профессиональную гармонию в группе, несмотря на десятилетия совместной работы.

Читать полностью » Ким Кардашьян назвала экстрасенсов лжецами после провала на экзамене вчера в 18:55
Разочарование века: Ким Кардашьян обвинила экстрасенсов в самом болезненном провале жизни

После неудачи на юридическом экзамене Ким Кардашьян призналась, что экстрасенсы обманули её ожидания. Почему теледива больше не верит в предсказания?

Читать полностью » Дворец в шоке: появление Гарри и Меган на светской вечеринке вызвало бурю критики вчера в 17:52

Принц Гарри и Меган Маркл удивили гостей на юбилее Крис Дженнер, вызвав критику дворца и обсуждения о будущем отношений внутри королевской семьи.

Читать полностью » Дакота Джонсон исполнит главную роль в научно-фантастическом боевике Trudy Blue — Deadline вчера в 16:51
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" превратится в андроида: секреты её новой роли

Дакота Джонсон сыграет андроида, который отправляется в незнакомый мир. Ее история соединяет научную фантастику и глубокую личную драму.

Читать полностью » Слухи против фактов: настоящая разница в возрасте между Расселом Кроу и его девушкой шокировала поклонников вчера в 15:34

Рассел Кроу развеял слухи о большой разнице в возрасте с девушкой и рассказал о настоящем статусе их отношений.

Читать полностью » Subject: в Норвегии обнаружили пропажу бронзовой скульптуры свиньи только через пять дней после кражи вчера в 14:50
Норвежская галерея проспала кражу века: как бронзовая скульптура исчезла на глазах у всех

В норвежской галерее скульптура свиньи пропала на пять дней, и кража оказалась тщательно спланированной. Как это произошло и что делать галереям?

Читать полностью » Variety: Майкл Джексон стал первым артистом, попавшим в топ-10 Billboard шести десятилетий подряд вчера в 13:59
Король не ушёл — он просто сделал паузу: как Майкл Джексон снова правит Billboard

Майкл Джексон вновь в чартах: "Thriller" снова покоряет Billboard, а племянник певца готовится воплотить его образ в байопике "Майкл".

Читать полностью »

Новости
УрФО
ФСБ сообщило о перекрытии улиц в центре Екатеринбурга из-за учений
СФО
Совет Федерации рассмотрел инициативу Югры по поддержке добычи трудноизвлекаемой нефти
Туризм
Климат Шри-Ланки остаётся тропическим и пригодным для отдыха круглый год
Садоводство
Думал, это фитофтора, а оказалась другая беда: почему гибнут томаты даже при уходе
Питомцы
Собака перестала бояться — просто изменил это: жаль, что не знал раньше
Дом
Как избавиться от шума в квартире: лучшие решения для стен, потолков и санузлов
Садоводство
Не верите, что старые семена могут прорасти? Попробуйте этот метод с кипятком
Наука
Исследование костей показало, что жители Фаиса использовали примитивные снасти — Клара Буланже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet