Дорога в окружении природы
Дорога в окружении природы
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 8:18

Асфальт с эффектом памяти: зелёная добавка ведёт себя так, будто дорога живая

Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные

Чтобы асфальт выдерживал больше нагрузок и при этом меньше вредил природе, иногда достаточно нестандартного ингредиента. Учёные всё чаще обращаются к биоматериалам, способным снизить зависимость дорожного строительства от нефти. Одним из таких решений неожиданно стали водоросли, которые могут изменить представление о привычном покрытии. Об этом сообщает журнал ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Почему традиционный асфальт — не идеальное решение

В основе классического асфальтобетона лежит битум — тяжёлая фракция нефти, выступающая связующим между щебнем и песком. Он позволяет покрытию сохранять гибкость и выдерживать нагрузку от транспорта. Однако при понижении температуры этот материал теряет эластичность и становится ломким, что особенно заметно в регионах с холодным климатом.

Когда битум растрескивается, в покрытие проникает влага, а перепады температур ускоряют разрушение. В результате на дорогах появляются трещины и выбоины, требующие регулярного ремонта. Проблему усугубляет и экологический фактор: производство нефтяных компонентов сопровождается значительными выбросами углекислого газа. Неудивительно, что интерес к альтернативным и более устойчивым материалам растёт — достаточно вспомнить, как римский бетон показал способность к самовосстановлению, удивив современных инженеров.

Водоросли как основа для нового связующего

Команда исследователей под руководством доцента Эльхама Фини из Университета штата Аризона решила проверить, может ли масло из водорослей заменить часть битума. Ранее учёные уже установили, что такие масла способны формировать материал с битумоподобными свойствами, который остаётся эластичным даже при отрицательных температурах.

В новом исследовании специалисты сравнили масла четырёх видов водорослей. Наиболее перспективной оказалась пресноводная зелёная микроводоросль Haematococcus pluvialis. Масло из неё показало высокую устойчивость к деформации при имитации дорожных нагрузок и лучше сопротивлялось повреждениям, связанным с воздействием влаги.

Испытания и экологический эффект

Лабораторные тесты, имитирующие движение транспорта в сочетании с циклами замораживания и оттаивания, дали наглядный результат. Асфальтобетон с добавлением H. pluvialis восстанавливался после деформаций примерно на 70 % эффективнее, чем покрытия на традиционном битуме. Такой эффект роднит разработку с другими биоподходами в строительстве, включая случаи, когда микробы превращают песок в прочный материал, усиливая его структуру естественным образом.

При этом учёные подчёркивают, что речь не идёт о полной замене битума. Из-за стоимости биосвязующего его предполагается использовать как добавку. Компьютерные модели показывают, что уже 1 % такого компонента снижает выбросы CO₂ на 4,5 %, а при доле около 22 % асфальтобетон теоретически может стать углеродно-нейтральным.

"Соединения, полученные из водорослей, могут повысить влагостойкость, эластичность и способность к самовосстановлению асфальта, что потенциально может продлить срок службы дорожного покрытия и снизить затраты на его обслуживание", — говорит доцент Университета штата Аризона Эльхам Фини.

Пока технология остаётся на стадии исследований, но уже ясно, что биоматериалы открывают новые возможности для дорожного строительства. В долгосрочной перспективе такие решения могут сократить расходы на ремонт, уменьшить экологический след инфраструктуры и сделать дороги более устойчивыми к климатическим нагрузкам.

