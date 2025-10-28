Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнце
Солнце
© commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Public domain
Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 19:30

80 лет поисков — и вот оно: астрономы увидели загадочные волны, которые греют солнечную корону

Телескоп DKIST зарегистрировал перенос энергии альвеновскими волнами в атмосфере Солнца

Европейским астрономам наконец-то удалось разгадать одну из самых старых загадок нашего светила. С помощью мощнейшего наземного солнечного телескопа DKIST они впервые получили прямые доказательства существования альвеновских волн в атмосфере Солнца. Это открытие, о котором сообщил Университет Нортумбрии, проливает свет на тайну, которая не давала покоя ученым почти 80 лет — почему солнечная корона в сотни раз горячее, чем поверхность звезды.

Поиски этих загадочных волн начались еще в 1940-х годах, когда шведский физик Ханнес Альвен теоретически предсказал их существование. Теперь, благодаря уникальным возможностям гавайского телескопа, исследователям удалось напрямую увидеть, как эти "закручивающие" колебания периодически заставляют линии магнитного поля просачиваться в корону и уходить за ее пределы, перенося с собой огромное количество энергии.

В чем заключается главная загадка Солнца?

Одной из самых интригующих тайн нашей звезды остается необъяснимая разница температур между ее поверхностью и короной. Если фотосфера — видимая поверхность Солнца — разогрета "всего" до 5,8 тысяч градусов Кельвина, то уже в пограничном слое между ней и короной температура стремительно взлетает до миллионов градусов. Представьте себе: чем дальше от костра, тем жарче — именно такая парадоксальная ситуация происходит на Солнце.

Ученые давно предполагали, что причиной этого феномена могут быть альвеновские волны — низкочастотные электромагнитные колебания, которые возникают при взаимодействии ионов солнечной плазмы с магнитным полем звезды. Согласно теории, именно эти волны работают как гигантский насос, постоянно "накачивая" энергией внешние слои солнечной атмосферы.

Сравнение характеристик разных слоев Солнца

Слой Солнца Температура Физические процессы Роль альвеновских волн
Фотосфера ~5 800 K Излучение видимого света Формирование волн
Хромосфера ~20 000 K Нагрев ионизированного газа Транспортировка энергии
Корона 1-3 млн K Нагрев плазмы, формирование солнечного ветра Основной механизм нагрева

Почему это открытие так важно?

До сих пор астрономам удавалось находить лишь косвенные свидетельства существования альвеновских волн. Прямое наблюдение за ними оставалось невозможным из-за недостаточной разрешающей способности телескопов и сложности разделения сигналов разных типов солнечных колебаний.

Ситуация изменилась с вводом в строй телескопа DKIST на Гавайских островах — самого совершенного солнечного телескопа в мире. Его спектрополяриметр обладает беспрецедентной разрешающей способностью, а новая методика анализа данных позволила наконец "увидеть" именно те сигналы, которые порождают альвеновские волны.

"Это результат очень долгих поисков, начавшихся еще в 1940-х годах", — пояснила пресс-служба вуза.

Проведенные замеры не только подтвердили реальность этих волн, но и позволили количественно оценить их вклад в нагрев короны. Оказалось, что альвеновские волны переносят от 100 до 400 Вт энергии на каждый квадратный метр поверхности Солнца — этого более чем достаточно для разогрева короны до сверхвысоких температур.

Как альвеновские волны нагревают корону: шаг за шагом

  1. Зарождение волн. В недрах Солнца, в зоне конвекции, возникают мощные турбулентные движения плазмы.

  2. Взаимодействие с магнитным полем. Движущаяся плазма, будучи electrically charged, взаимодействует с магнитными полями Солнца, порождая альвеновские волны.

  3. Распространение. Волны travel вдоль силовых линий магнитного поля, поднимаясь из глубин к поверхности.

  4. Проникновение в корону. Достигнув короны, волны передают свою энергию плазме через сложные процессы диссипации.

  5. Нагрев. Энергия волн преобразуется в тепловую, разогревая корону до миллионов градусов.

  6. Формирование солнечного ветра. Нагретая плазма получает достаточную энергию для преодоления гравитации Солнца и устремляется в космос.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят, что альвеновские волны действительно являются основным механизмом нагрева короны, это позволит нам лучше понимать и предсказывать поведение Солнца, включая солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые влияют на работу спутников и энергосистем на Земле.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы
Решает одну из фундаментальных загадок физики Солнца Механизм диссипации волн в короне требует дальнейшего изучения
Подтверждает теорию, выдвинутую 80 лет назад Не до конца ясно, почему волны эффективно dissipate именно в короне
Открывает новые возможности для изучения звездной физики Количественная оценка вклада волн может уточняться

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое альвеновские волны?
Это низкочастотные колебания плазмы, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля. Они возникают, когда electrically charged частицы плазмы движутся across магнитные поля, вызывая их "встряхивание".

Почему их так сложно было обнаружить?
Альвеновские волны имеют очень маленькую амплитуду и смешиваются с другими типами солнечных oscillations. Для их обнаружения потребовался телескоп с рекордным разрешением и специальные методы обработки данных.

Как это открытие повлияет на нашу жизнь?
Понимание механизмов нагрева короны поможет улучшить прогнозы космической погоды, что критически важно для защиты спутников, астронавтов и земных энергосистем от солнечных бурь.

Мифы и правда о солнечной короне

Миф: Солнечная корона горячая, потому что она находится ближе к ядру Солнца, где идут термоядерные реакции.
Правда: Температура короны, находящейся far от ядра, в сотни раз выше, чем температура слоев beneath ей. Этот парадокс, известный как "проблема нагрева короны", теперь находит объяснение через альвеновские волны.

Три факта об альвеновских волнах

  1. За открытие и теоретическое описание альвеновских волн Ханнес Альвен получил Нобелевскую премию по физике в 1970 году, хотя прямое экспериментальное подтверждение на Солнце удалось получить только сейчас.

  2. Альвеновские волны играют важную роль не только на Солнце, но и в земной магнитосфере, влияя на полярные сияния и космическую погоду в околоземном пространстве.

  3. Энергии, переносимой альвеновскими волнами (100-400 Вт/м²), хватило бы для питания нескольких мощных ламп накаливания на каждом квадратном метре солнечной поверхности.

Исторический контекст

История открытия альвеновских волн — это классический пример того, как наука движется от теоретического предсказания к экспериментальному подтверждению. В 1942 году Ханнес Альвен описал эти волны чисто математически, столкнувшись сначала с недоверием коллег. Потребовалось десятилетие, чтобы его теория получила признание, и еще почти 70 лет — чтобы появились технические возможности для прямого наблюдения этих волн на Солнце. Это открытие замыкает один из самых долгих циклов в современной астрофизике и служит напоминанием, что даже самые смелые теоретические построения рано или поздно находят свое подтверждение в наблюдениях, если наука не стоит на месте. Теперь, когда существование альвеновских волн доказано, ученые смогут сосредоточиться на изучении того, как именно они dissipate свою энергию, разогревая корону, — следующей загадке в этой захватывающей цепочке открытий.

